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Burs veren kurumlar, vakıflar, yerler 2020 | Karşılıksız burs veren vakıflar ve kurumlar hangileri?

Üniversiteye başlayan öğrencilerin gözü kulağı 2020 yılı geri ödemesiz, karşılıksız burs veren kurumlarda. Bu yıl bir çok kurum ve vakıf belirli şartlar dahilinde binlerce öğrenciye karşılıksız burs imkanı sağlıyor. Peki Ücretsiz burs veren vakıflar hangileri? İşte 2020 burs veren kurumlar tam listesi...

Burs veren kurumlar, vakıflar, yerler 2020 | Karşılıksız burs veren vakıflar ve kurumlar hangileri? 1136

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtlarını da tamamlayan yeni üniversite öğrencilerinin gözleri 2020 yılında burs alabilecekleri kurum ve vakıflara çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir çok vakıf ve kurum karşılıksız burs imkanı sağlıyor. İşte o yerler...