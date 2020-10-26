Burs veren kurumlar, vakıflar, yerler 2020 | Karşılıksız burs veren vakıflar ve kurumlar hangileri?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtlarını da tamamlayan yeni üniversite öğrencilerinin gözleri 2020 yılında burs alabilecekleri kurum ve vakıflara çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir çok vakıf ve kurum karşılıksız burs imkanı sağlıyor. İşte o yerler...