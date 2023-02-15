Ücretsiz çorba dağıtan çocuk, sözleriyle içimizi ısıttı: "Lastiğinizi patlatırım, çorba için, öyle gidin"

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle zorlu günler yaşıyor. Deprem bölgesindeki vatandaşların dertlerine şifa olmak için bölgeye giden vatandaşlar, bazı dinlenme tesislerinde bir tabak çorba içmek isterken fahiş fiyatlarla karşı karşıya kaldı. Bu duruma tepki gösteren bazı çocuklar yaptıklarıyla içimizi ısıttı.

İÇİMİZDEN GELDİ

Sosyal medyada paylaşılan videoda bazı çocuklar, durdurdukları araçlardaki vatandaşları çorba içmeye davet etti. Paylaşılan bir videoda, çocukların durdurduğu kişi, çorbayı kimin ikna ettiğini sordu. İsmi bilinmeyen çocuk, "İçimizden geldi. Bir duyduk 25 lira diyor. Biz böyle şeyleri ikram ediyoruz" dedi.

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ÇORBA İÇİRMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI

Çocuk, sürücüye dönerek, "Lastiğinizi patlatırım, gelin (çorba) için öyle gidin. Ya içersiniz ya patlatırım" ifadelerini kullandı.