Ücretsiz izin desteğinde değişiklik: Torba yasa kabul edildi! Artık bu sektörler de aylık bin 500 lira ödenekten yararlanabilecek!
Ücretsiz izin desteğinde değişiklik: Torba yasa kabul edildi! Artık bu sektörler de aylık bin 500 lira ödenekten yararlanabilecek!
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında vatandaşları rahatlatmak için devlet tarafından sağlanan aylık bin 500 liralık ücretsiz izin desteğinin kapsamı değiştirildi. TBMM'de onaylanan torba yasaya göre, destek alacak iş kollarına yenileri eklendi. İşte tüm detaylar...