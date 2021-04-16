Ücretsiz izin desteğinde değişiklik: Torba yasa kabul edildi! Artık bu sektörler de aylık bin 500 lira ödenekten yararlanabilecek!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok zarar eden sektörler, ülkemizde şüphesiz ki faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan hizmet alanı işletmeleri oldu. Devlet tarafından bu sektörde çalışan vatandaşlara sağlanan aylık bin 500 liralık ücretsiz izin desteği, biraz olsun rahatlama sağlarken TBMM'de kabul edilen torba yasa ile desteğin kapsamı değiştirildi ve yeni iş kolları eklendi.