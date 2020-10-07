Koronavirüs salgının ortaya çıkmasıyla çok sayıda işyeri ve işletmenin ekonomik yapısında bozulmalar meydana geldi. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaş desteği (nakdi ücret desteği) uygulaması hayata geçirildi. Kısa çalışma ödeneğinin şartlarını sağlamayan kişiler için ücretsiz izin maaş desteği (nakdi ücret desteği) hayata geçirildi. Bu uygulamaya ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler Ücretsiz izin maaş desteği nedir? Ne kadar? Şartları neler? Nasıl başvurulur? Ne zaman ödeniyor? sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NEDİR? NE KADAR?

Ücretsiz izin maaş desteği (nakdi ücret desteği) kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan kişilere ödenir. Genel olarak koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir. 15 Mart 2020 tarihinden itibaren ücretsiz izne çıkarılan kişiler için ödenen bu ücret günlük 39,24 TL'ye aylık ise 1,177 TL'ye denk geliyor.

Nakdi ücret desteği hakkında merak edilen soruların cevaplarını görmek için tıklayınız.

KİMLER FAYDALANABİLİR? ŞARTLARI NELER?

17.4.2020 tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar kapsam dâhilindedir.

ŞARTLARI NELER? NASIL BAŞVURULUR?

Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için nakdi ücret desteği başvuruları “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden işveren tarafından yapılır.

-İşsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için;

15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshi nedeniyle İŞKUR’a yapılmış işsizlik ödeneği başvurusu bulunup, ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin, ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmaksızın nakdi ücret desteği ödemeleri İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilir.

15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshi nedeniyle İŞKUR’a yapılmış işsizlik ödeneği başvurusu bulunmayan işsizlerin, “https://esube.iskur.gov.tr/” internet adresinden veya e-Devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunması yeterlidir.

NE ZAMAN ÖDENİYOR?

1177 TL olarak ödenen nakdi ücret desteği ödemeleri ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 8’inden itibaren yapılır. Ödemeler hesap numarası olan kişilerin hesaplarına yatırılır. Hesap numarası olmayan kişiler ise T.C. kimlik numaralarına göre ödemelerini PTT şubelerinden alabilir.