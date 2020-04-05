Ücretsiz maske dağıtımı başlıyor! Ancak o yaştakilere yok...

Bakanlıkların almış olduğu karar ile artık ücretsiz maske temini olacak.

PTT, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden, online ortamda ePttAVM.com üzerinden ücretsiz olarak maske temini sağlanacağını duyurdu.

65 YAŞ ÜZERİ VE 20 YAŞ ALTINI KAPSAMIYOR

PTT'nin online alışveriş sistemi ePTTAVM üzerinden ücretsiz maske temini yapılabileceği açıklandı. Ücretsiz maske teminin sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki yurttaşları kapsamadığı belirtildi.

EPTTAVM İLE ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

- Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapmak gerekmekte.

- Vatandaşların her hafta 1 paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

- Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

- PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.