Ücretsiz POMEM kursu başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz POMEM kursu başvuru şartları neler?

POMEM sınavlarına hazırlık için pratikte ders veren bir çok belediyeye ait ücretsiz kurslar mevcut. Kurslara katılım için ise bir takım evraklar gerekli. Peki Ücretsiz POMEM kursu başvuru nereden ve nasıl yapılır? Ücretsiz POMEM kursu başvuru şartları neler, hangi belgeler gerekli? İşte detaylar...

ADANA ÜCRETSİZ POMEM KURSU

Yüreğir Belediyesinin açtığı ücretsiz Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavı için hazırlık kursları başladı.

Atakent Mahallesinde bulunan Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde pandemi kuralları çerçevesinde açılan ücretsiz kursta, eğitim; Yüreğir Belediyesi bünyesindeki spor antrenörleri tarafından veriliyor.

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ve uzman antrenörler nezaretinde başlayan kursta, adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkanı sunuluyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Kursiyerler, HES kodu ile başvurarak kursa katılabiliyorlar. Sınava uygun parkur adaylar için kurulurken, adaylar böyle bir kursun açılmasından dolayı Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir yaptığı açıklamada, “Polis Meslek Eğitim Merkezi sınavı hazırlık kursumuz onlarca gencimizin katılımıyla başladı. Büyük ilgi gören ve pandemi kuralları çerçevesinde açtığımız ücretsiz kursta, eğitim; belediyemiz bünyesindeki spor antrenörlerimiz tarafından veriliyor. POMEM Hazırlık Kursu’na katılan tüm gençlerimize sınavda, üstün başarılar diliyorum” dedi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kursa başvuru ve detaylı bilgi için adaylar 0322 502 92 17 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler.