Ücretsiz sağlık hizmetine ilgi

Kütahya'nın Simav ilçesinde her yıl geleneksel olarak kurulan panayır etkinliklerine, sağlık hizmetleri de eklendiği bildirildi. Bu yıl 87'incisi düzenlenen Simav panayırında, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, ücretsiz yapılan kanser taraması ile tansiyon ve şeker ölçümüne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Simav İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, 10 günlük panayır süresince vatandaşlara sağlık hizmetleri sunacaklarını belirtti. Dr. Özer, Simav panayırını ziyaret eden herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerini, özellikle erken teşhis bakımından önemli olan kanser taramasını da yaptırabileceklerini ifade etti.(MEİ-EFE)

Kaynak: İHA