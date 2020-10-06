Koronvirüs salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan online olarak başladı. Bu süreçte ihtiyaç sahipleri için birçok belediye ve STK'lar 'bedava tablet kampanyası' başlatmıştı. Bu kez Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve 500 bin tablet bilgisayar dağıtılacağını duyurdu. Peki Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet kimlere verilecek, başvuru koşulları nelerdir?

ÜCRETSİZ TABLET BİLGİSAYAR KİMLERE DAĞITILACAK?

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılını uzaktan işlemek zorunda kalan öğrencilerin tablet bilgisayar ihtiyaçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacak. Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için başlatılan bu seferberlik kapsamında ilk etapta 500.000 öğrenci tablet bilgisayar alabilecek. Erdoğan'ın açıkladığı ücretsiz tablet dağıtımının ne zaman ve nasıl olacağı henüz netleşmedi.

ÜCRETSİZ TABLET NE ZAMAN DAĞITILACAK? BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim gören ve bilgisayar ihtiyacı olan öğrenciler için çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, ''İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin internet altyapısının da ihtiyaca uygun bir düzeye çıkartmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte Türk Telekom, Turkcell ve Vodafonegibi kuruluşlarla da iş birliği içerisinde bu sürecin yönetilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberini verdiği ücretsiz tablet dağıtımın detayları ve tarihi henüz netleşmedi. Tabletlerin ne zaman dağıtılacağı henüz bilinmiyor.

TABLET KAMPANYALARI 2020

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

MSB ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacağını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimize destek için biz de varız! Milli Savunma Bakanı Sn. Hulusi Akar'ın talimatıyla; Bakanlığımız bağlısı MKEK Kurumu 1.500 adet, ASFAT A.Ş. 1.500 adet olmak üzere toplam 3.000 adet tablet ile gençlerimize destek oluyoruz. #TEKNOFEST2020 #MilliTeknolojiHamlesi" ifadeleri kullanıldı.

ESENLER BELEDİYESİ

Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

* Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak

* Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.

* İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.

* Esenler'de ikâmet ediyor veya Esenler'de bir okulda okuyor olmak.

* Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.

* Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.

* Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.

* Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.

ESENLER BELEDİYESİ KAMPANYASINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.

Eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulan başvuru formları, belediye görevlileri tarafından incelenerek uygunluk durumu değerlendirilecek. Ardından askıya bırakılan tabletler görevliler tarafından öğrencilerin kapısına asılacak.

BAYKAR TABLET YARDIMI

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Bayraktar "Fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktık. Engeller kaldırıldığında öğrencilerimizin bizi daha güzel bir geleceğe ulaştıracağına inanıyoruz" dedi.

Kampanya kapsamında hediye edilecek tablet bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon halinde ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılacak. Ne zaman ve nasıl dağıtılacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce, uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için 10 bin adet tablet desteğinde bulunacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konu ile ilgili Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanları başta olmak üzere görüşmeler yaptığının belirtildiği açıklamada, "Eğitimde fırsat eşitliğinin bütün çocuklara sağlanması gerektiği inancıyla, çocukların geleceğine katkı sunmak için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde belediyelerimiz 10 bin adet tablet desteğinde bulunacaktır. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde tabletler uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi yavrularımıza ulaştırılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

KONYAALTI BELEDİYESİ

Konyaaltı Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısı, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Semih Esen başkanlığında gerçekleştirildi. 11 gündem maddesinin yer aldığı meclis toplantısında Başkan Esen, Kovid-19 koşulları nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerin önemli bir sorunu haline gelen tablet veya bilgisayar konusunu meclis gündemine taşıdı. Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, yoğun bir şekilde ailelerin tablet ihtiyacı konusunda belediyeye başvuruda bulunduğunu aktardı. Ekonomik nedenlerden dolayı her evde tablet ya da bilgisayar olmadığını belirten Esen, "Bize ulaşan talepleri imkanlar doğrultusunda karşılamaya çalıştık. Ancak hem Konyaaltı Kaymakamlığı'mıza hem de belediyemize bu konuda çok sayıda talep gelmeye devam ediyor" dedi.

Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten ile sorunun çözümü noktasında görüşme yaptıklarını kaydeden Esen, ihtiyaç sahibi çocukların tespit edilip, eksiklerin giderilmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi. Esen, "Çocuklarımızın bu sorununu çözemez isek eğitimlerinde aksamalar olacak. Kaymakamlığımız ile işbirliği protokolü yaparak, ihtiyacı olan öğrencilerimizi tespit edeceğiz. Bu çocuklarımıza Konyaaltı Belediyesi bütçesinden tablet alarak, eğitimde sıkıntı yaşamaması ve eğitime ulaşma hakkını vereceğiz. Bu konuda meclis üyelerimizin bizlere destek vereceğini inanıyorum" dedi.

Başkan Esen'in konuşmasının ardından yapılan oylamaya meclis üyeleri evet oyu vererek belediyenin tablet almasını oy birliğiyle kabul etti.

NİLÜFER BELEDİYESİ

Nilüfer Belediyesi, uzaktan eğitimden mahrum kalan öğrencilere, eğitimlerine devam edebilmeleri için tablet dağıtıyor. İhtiyaç sahibi ailelere verilen tabletler sayesinde öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde evlerinden canlı dersleri takip edebilecek.

Nilüfer Belediyesi'nin, tablet ya da bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimlerinden mahrum kalan öğrencilere destek olmak maksadıyla "Eğitime Destek Olun! Eksik Olmayın" sloganıyla başlattığı kampanya, dayanışmanın en güzel örneklerinden biri hâline geldi.

Pandemi nedeniyle eğitimlerini evlerinden sürdürmesi gereken ancak tabletleri olmadığı için eğitime katılamayan öğrencilere katkıda bulunmak için gerçekleştirilen kampanyaya çok sayıda destek geldi. Nilüfer Belediyesi ekipleri kampanya çerçevesinde toplanan tabletleri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine giderek, öğrencilere ulaştırmaya başladı.

Nilüfer'de yaşayan ve ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen ailelere verilen kulaklık ve tabletler sayesinde öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde canlı dersleri aksatmadan, evlerinden takip edebilecek.

Pandemi döneminde Nilüfer'de dayanışmanın üst düzeye çıktığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Eksik Olmayın" kampanyasına destek olan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle internet ortamında evlerden sürdürülen eğitim sisteminde, bilgisayar ve tableti olmayan ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek amacıyla kampanya başlattı.

"Bu Dayanışmada Gelecek Var" mesajıyla başlatılan kampanyayla ilgili açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Kullanmadığınız eski tablet ve bilgisayarlar ile destek için yeni satın aldığınız tablet ve bilgisayarları topluyor, gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturuyoruz" dedi.

Yardımda bulunmak isteyen hayırseverler ve talepte bulunmak isteyen ihtiyaç sahipleri sefkatkoprusu.com adresinden doldurulacak formlara ulaşabiliyor. Büyükşehir Derman ekibi tablet ve bilgisayarları hayırseverlerin evlerinden alıp, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracak.

Gerekli belgelerle birlikte Derman ekibine başvuruda bulunan vatandaşların bilgileri elektronik bilgi sistemi üzerinden sorgulanacak, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere öncelik verilecek.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Belediyesi'nin, uzaktan eğitim sürecine destek olmak ve öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için başlattığı 'Askıda Cihaz' kampanyasına Beşiktaşlı ilçe sakinleri katkı sağlayarak ellerindeki tablet, bilgisayar ve televizyonları ihtiyaç sahibi komşularına ulaştırılması için belediye ekiplerine teslim etti.

Covid-19 salgının çıktığı ilk günden bu yana ilçe sakinlerine her türlü desteği verdiğini belirten Beşiktaş Belediyesi uzaktan eğitim alan öğrenciler için de harekete geçti. Evlerinde tablet, bilgisayar ya da televizyon olmadığı için derslerini takip edemeyen öğrencilerin Beşiktaş Belediyesi'nin ''Askıda Cihaz'' kampanyasıyla derslerinden geri kalmayacağı belirtildi. Beşiktaş Belediyesi ilçedeki hayırsever vatandaşlardan aldığı tablet, bilgisayar ve televizyonları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya başladı.

'Askıda Cihaz' kampanyasına destek veren hayırsever ilçe sakinleri Beşiktaş Belediyesi'ne ve Başkan Rıza Akpolat'a öğrencilerin yanında olarak böyle bir kampanya düzenlediği için teşekkür etti ve duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Uzaktan eğitimde imkanı olmayan çocuklar için çok üzülüyoruz. Beşiktaş Belediyemiz, sağolsun bir kampanya düzenlemiş. Elimizde olan bu aletleri onlara iletmemizde yardımcı olacaklar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine, çocuklarımızın da inşallah işine yaramasını umuyorum. İnşallah bir öğrencimize, bir kardeşimize faydası olur."

SAMSUN

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından toplumsal dayanışma, birlik ve beraberliği pekiştirmek adına başlatılan kampanya ile 19 Mayıs ilçesinde uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenci kalmayacak.

19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol yaptığı açıklamada, "Kampanya kapsamında EBA Canlı Ders ve EBA Portalı ile diğer internet tabanlı eğitim uygulamalarını kullanarak uzaktan eğitime daha çok katılmalarını sağlayabilmek amacıyla toplanan tabletler ihtiyacı olduğu tespit edilen öğrencilere en kısa sürede ulaştırılacak, tablet bağışında sıfır ve kullanılmış çalışır durumda cihazlar kabul edilecek. İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti ve kampanyada elde edilen cihazların bu öğrencilere teslimi ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek. Kampanyaya bağışta bulunacak katılımcılardan, nakdi yardım alınmayacak olup direk tablet bağışına dönüştürülecektir. Özellikle 300 tablet ile kampanyaya destek olan 19 Mayıs Belediye Başkanımız Osman Topaloğlu başta olmak üzere bütün bağışçılarımıza teşekkür ederim" dedi.

Tablet dağıtımında öncelikle kırsal bölgeler TRT EBA TV'yi izleyemeyen, TV olmayan okul çağı kardeş sayısı fazla öğrencilere, yatılı olan öğrencilerden EBA Destek Noktalarına ulaşım konusunda sorun yaşayan ve okul çağı kardeş sayısı fazla kırsal bölgelerdeki öğrencilere, sınav döneminde olan 8. sınıf ve 12.sınıf öğrencilerinden başlanacak. Dağıtımlar daha sonra 5. sınıf ve 9.Sınıf öğrencileri şeklinde ilerlenecek.

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

Döşemealtı Belediyesi tarafından koronavirüs salgını nedeniyle evinde tablet bilgisayar ve interneti bulunmadığı için uzaktan eğitim sistemi Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giremeyen ilk etapta 100 öğrenciye tablet bilgisayar ve ücretsiz internet desteği sağlanacak.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte ilçede tablet, bilgisayar ve interneti olmadığı için ders alamayan öğrenci olup olmadığının belirlenmesi talimatını verdi. Tespit çalışmaları sürerken maddi imkânsızlıklar nedeniyle uzaktan eğitim sistemi EBA'ya giremeyen öğrencilere tablet bilgisayar ve internet dağıtılması için Ekim Ayı Meclis toplantısına öneri verildi. Başkan Genç'in önerisi tüm partilerin oy birliğiyle plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Alınacak komisyon kararının ardından ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve internet dağıtımı yapılmaya başlanacak.