Ücretsiz tablet dağıtımı başladı mı? Ücretsiz tablet için nereye başvurulur?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bine yakın öğrenciye ücretsiz tablet vereceklerini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından ilk etapta tabletlerin kime ve nasıl verileceği merak konusu oldu. Ekonomik imkansızlıklar nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde derslerini takip edemeyen öğrenci ve velileri Ücretsiz tablet için nereye başvurulur? Ücretsiz tablet dağıtımı 2020 başvuru formu | Ücretsiz tablet kimlere verilecek? Ücretsiz tablet dağıtımı başladı mı? sorularının yanıtını arıyor.

ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, 12 Ekim itibariyle tablet dağıtımına başladı.

ÜCRETSİZ TABLET İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ücretsiz tablet dağıtımıyla ilgili başvuru formu bulunmuyor. İhtiyaç sahibi öğrenciler öncelikle resmi veriler üzerinden belirlenecek. Öğrenci ve veliler herhangi bir yere başvurmayacak. Bakanlık ihtiyaç sahiplerini kendileri tespit edecek. Bu nedenle Ücretsiz tablet dağıtımı 2020 başvuru formu bulunmuyor. Ancak bazı belediyeler de öğrencilere eğitimde yardımcı olması sebebiyle ücretsiz tablet dağıtımı yapacağını açıkladı.

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ÜCRETSİZ TABLET KİMLERE VERİLECEK?

Tabletler dağıtılırken öğrenci ve velilerin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler baz alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada şunları dile getirdi.

“Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisi var, buna göre hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize tablet bilgisayarları peyderpey ulaşmaya başlayacak.

Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik ve bu kriterleri resmi veriler üzerinden önceliklendirdik.

Ayrıca, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle ve yöntemle hareket edilecek ve bu da kısa sürede başlayacak. Yapılan ayni ve nakdi yardımlar peyderpey çocuklarımıza ulaştırılacak.”

ÜCRETSİZ TABLET DAĞITAN BELEDİYELER HANGİLERİ?

İSTANBUL ESENLER BELEDİYESİ TABLET YARDIMI

‘Tabletsiz çocuk kalmasın’ diyen Esenler Belediyesi, 10 bin tablet yardımı için şartları şöyle açıkladı;

•Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak

•Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.

•İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.

•Esenler’de ikâmet ediyor veya Esenler’de bir okulda okuyor olmak.

Başvuru için; www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırın.

İSTANBUL TUZLA BELEDİYESİ ‘ASKIDA TABLET’

Askıda Tablet projemize Tuzla’da COVID-19 nedeniyle uzaktan eğitimde zorluk yaşayan ihtiyaç sahibi öğrenciler tablet edinmek için başvurabilir ve bu öğrencilere destek olmak isteyen yardımseverler Askıya Tablet bırakmak için başvurabilir.

Başvuru için https://www.askidatablet.com/ adresine gidip, askıda tablet talep et yazan yere tıklayın.

İSTANBUL KADIKÖY BELEDİYESİ TABLET YARDIMI

“Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar” ismi ile açılan kampanyada Kadıköy’de yaşayıp, tablet ihtiyacı olanlar, 444 55 22 numaralı telefonu arayabilirler.

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ TABLET YARDIMI

İstanbul’a bağlı Kartal Belediyesi, komşu ailem projesi içinde askıda tablet uygulaması başlattı.

Başvuru için https://e-belediye.kartal.bel.tr/SosyalYardim/KomsuAileBasvuru.aspx?komsuTipi=0 adresine gidiniz.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ TABLET YARDIMI

Beşiktaş’ta yaşayıp, maddi durumu yetersiz olan öğrencilere ve ailelerine yönelik askıda tablet uygulaması Beşiktaş Belediyesi’nde yayınlandı.

Başvuru için http://askida.besiktas.bel.tr/askidan-talep-et.php adresine giderek askıda tablet formu doldurun.

ANKARA’DA EBA ERİŞİM NOKTALARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi tablet yardımı için henüz bir duyuru yayınlamasa da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim görmesi gereken ancak bilgisayarı ya da interneti olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının kullanımına Büyükşehir Belediyesinin bilgisayarlarını açtı. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Başkan Yavaş, “Belediyemize bağlı 47 birimde toplam 869 bilgisayarı çocuklarımız için randevu sistemine göre hizmete açacağız” dedi. 2. sınıftan lise son sınıf öğrencisine kadar Başkent’te eğitim gören çocuklar; Aile Yaşam Merkezleri, Kadınlar Lokali, Çocuk Kulüpleri, Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Meclisi’nde oluşturulan bilgisayar odalarından 28 Eylül Pazartesi gününden itibaren mesai saatleri içinde yararlanabilecek.

KOCAELİ İZMİT BELEDİYESİ TABLET YARDIMI

İzmit Belediyesi Kardeş Eller Projesi kapsamında 100 tablet bilgisayar, kırtasiye yardımı, 2 bin kişiye 20 GB internet verecek.

Başvuru için https://izmitkardeseller.com/destek-almak-istiyorum.html adresine giderek form doldurun.

AYDIN DİDİM BELEDİYESİ TABLET YARDIMI

Didim’de oturan ve ihtiyaç sahibi olan öğrencilere tablet yardımı yapılacak. Başvuru veya bağış için;

444 81 09 No’lu çağrı merkezi ve Didim Belediyesi Halk Masası’na gidilecek.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ ASKIDA TABLET

Afyon’da ihtiyaç sahibi öğrencilere askıda tablet formu ile yardım başladı.

Başvuru için https://www.afyon.bel.tr/icerikkategori/38/566/askida-tablet.aspx/ adresine giderek form doldurunuz.

MANİSA AKHİSAR BELEDİYESİ TABLET YARDIMI

Manisa’nın Akhisar ilçesinde tablet ihtiyacı olanlar için başvuru açıldı. Başvuru için 0236 444 11 45 numaralı telefonu arayınız.

BAŞVURUSU HENÜZ BELLİ OLMAYAN TABLET YARDIMLARI

ACUN ILICALI TABLET YARDIMI

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kendi kanalı TV8’de bir tablet kampanyası düzenledi ve 81 bin tablet topladı. Henüz başvuru detayları belli olmadı. Belli olunca duyuracağız.

İBB TABLET YARDIMI

İBB'nin tablet kampanyasından faydalanabilmek için İstanbul Gönüllüleri organizasyonu tarafından ilan edilen iletişim bilgilerinden müracat edilmesi gerekiyor. Aşağıda belirttiğimiz iletişim kanalları yoluyla tablet başvurununuzu kolayca gerçekleştirebilirsiniz.. Başvuruların mesai saatleri içerisinde değerlendirildiğini aklınızda tutmanızda fayda var. Yani haftasonları ve akşam 17: 00'den itibaren sonra yapacağınız başvurular en yakın süredeki mesai saatleri içerisinde değerlendirmeye alınacaktır.

İşto o bilgiler;

E-mail:bilgisayaretkinlik@istanbulgonulleri.org

Telefon: 0 533 031 2464

Kurumsal Web sitesi: istanbulgonulleri.org

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKIDA TABLET

Yardım henüz bağış toplama aşamasında. Teknofest içinde bir çok yardım toplandı.

SİVAS BELEDİYESİ ASKIDA TABLET

Yardım için henüz bağış toplanıyor. Duyurusu gelecek.

BURSA İNEGÖL BELEDİYESİ ASKIDA TABLET

Henüz başvuru aşamasında değil.

BAYKAR TABLET YARDIMI

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar ismi ile öne çıkan BAYKAR, on binlerce tablet yardımı için kolları sıvadı. Şimdilik başvuruya dair detay verilmiş durumda değil.