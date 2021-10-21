Üçüncü dozun yüzde 95'lik başarı oranı rahat nefes aldırdı! Pfizer CEO’su: "Hatırlatma dozu normalleşmede büyük rol oynuyor"

Pfizer ve BioNTech, üçüncü doz koronavirüs aşısının etkinliğini belirlemek için yaptığı kapsamlı araştırmanın sonucunda detayları basın ile paylaştı.

İki şirket tarafından yapılan ve 16 yaşın üzerindeki 10.000 kişinin dahil olduğu araştırmada 3’üncü doz corona virüsü aşısının semptomatik vakalara karşı yüzde 95.6 oranında koruma sağladığı araştırmalarla ortaya çıktı.

Araştırmaya katılan gönüllülerin ikinci dozdan 11 ay sonra aşı oldukları belirtilirken, katılımcıların yaş ortalaması ise 53 olduğu belirtildi. Grubun ise yaklaşık üçte birinin 65 yaşın üzerinde olduğu ifade edildi.

HİSSELERİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Üçüncü doz ile birlikte Pfizer’ın hisseleri yüzde 0.9 artarken BioNTech’in de yüzde 1.3 oranında artış gösterdi. Pfizer CEO’su Albert Bourla, “Biz üçüncü doz aşıların kamu sağlığına tehdit etmeye devam eden salgına karşı kritik bir rol üstleneceğine inanıyoruz” dedi.

UĞUR ŞAHİN AÇIKLADI "ÜÇÜNCÜ DOZ AŞILAR NORMALE DÖNMEDE BÜYÜK ROL OYNUYOR"

Öte yandan BioNTech şirketinin CEO’su olan Uğur Şahin de bir açıklamada bulundu.

Yayınlanan basın açıklamasında Şahin, “Bu test sonuçları bize üçüncü doz aşıların salgını sürdürülebilir bir şekilde kontrol altına almada ve normale dönmede çok büyük bir rol üstleneceğini gösteriyor” dedi.

Şahin, “Bu önemli veriler, üçüncü doz aşımızın nüfusun geniş bir kısmını virüs ve varyantlarına karşı koruyabileceğini kanıtlıyor. Bu sonuçlarla ve dünya genelinde herkesin aşıya erişimi ile birlikte üçüncü doz aşının önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.