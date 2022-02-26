Rusya'nın Ukrayna'yı hedef alarak başlattığı işgal girişimine karşılık başta ABD olmak üzere bir çok büyük devlet Rusya'ya yaptırım uyguladı ve Ukrayna'ya mühimmat yardımında bulundu. Bu gelişmelerle birlikte akıllara Üçüncü dünya savaşı çıkar mı ? 3.dünya savaşı mı çıkacak ? Ne zaman çıkacak, başlayacak? soruları geldi. İşte, tüm detaylar...

3. DÜNYA SAVAŞI OLASILIĞI NE?

III. Dünya Savaşı, 1914 ile 1918 yılları arasında I. Dünya Savaşı'nın ardından gelen ve 1939 ile 1945 yılları arasında gerçekleşen II. Dünya Savaşı'nın devamı olarak görülecek.

Soğuk Savaş'a verilen bir diğer isim veya gelecekte nükleer silahların geliştirilmesi, test edilmesi ya da kullanılması sonucunda gerçekleşeceği düşünülen bir dünya savaşıdır. Bu nedenle bir çok ülke tarafından nükleer sığınaklar inşa edilmiştir. Olası senaryolar ise nükleer silah kullanılmayan savaşa veya Dünya'nın imhası ile sonuçlanabilecek nükleer savaşa göre planlanmıştır.

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ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR MI? ​​​​​​​

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan bu çatışma diğer ülkelerinde söz almasıyla küresel bir boyuta ulaşmış durumda. Özellikle ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya mühimmat ve savaş aracı göndermesiyle Rusya'ya karşı bir taraf oldukları ve her an bu savaşa kendilerinin de dahil olacağı söz konusu oldu. Rusya'ya karşı yapılan tüm yaptırımlara rağmen Putin'in geri adım atmamasına karşılık olarak Joe Biden'in yaptığı flaş 3. dünya savaşı açıklaması savaş olasılığını fazlasıyla arttırdı. Biden: “Ukrayna konusunda Rusya'ya karşı geniş çaplı yaptırımlar dışındaki alternatif Üçüncü Dünya Savaşı.” açıklamasında bulundu.

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Öte yandan dünya ülkelerinin yaptırımlarına karşı Rusya'dan açık bir tehdit de geldi. Rusya uzay ajansının genel müdürü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngeden çıkıp ABD veya Avrupa'ya düşebileceğini açıkladı.