Pena ne demek, TDK'ya göre Pena kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Dünyaca ünlü yıldız futbolcu şoka uğradı! Annesine yumruk attılar!Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri’nden marketlere Kdv indirimi denetimiSeyhan Soylu, Ali Uğur Akbaş'tan boşanan Yeliz Yeşilmen'i fena patlattı! Eski eşiyle birlikte olmaya devam ediyor! "Kocamın olmayı özlemişim"Atık elektrikli ve elektronik eşya toplama kampanyası başladıGaziantep FK 0 – 3 Adana Demirspor | Maç SonucuŞarkıcı Kader kimdir? Kader Çetintürk nereli, kaç yaşında? Evli mi?Samsunspor – Denizlispor maçı canlı izle l Maç SonucuAhşap Çatı Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBalıkesirspor – İstanbulspor maçı canlı izle l Balıkesirspor – İstanbulspor maçı TRT Spor HD canlı yayın izle linki
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Üçüncü Dünya Ülkeleri ne demek, TDK'ya göre Üçüncü Dünya Ülkeleri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Üçüncü Dünya Ülkeleri ne demek, TDK'ya göre Üçüncü Dünya Ülkeleri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Üçüncü Dünya Ülkeleri kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Üçüncü Dünya Ülkeleri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Üçüncü Dünya Ülkeleri nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Üçüncü Dünya Ülkeleri kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Üçüncü Dünya Ülkeleri ne demek, TDK'ya göre Üçüncü Dünya Ülkeleri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Üçüncü dünya ülkeleri ne demek? Üçüncü dünya ülkeleri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi üçüncü dünya ülkeleri kelimesi. Peki üçüncü dünya ülkeleri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre üçüncü dünya ülkeleri nedir, üçüncü dünya ülkeleri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Üçüncü dünya ülkeleri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre üçüncü dünya ülkeleri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hemen hepsi eski sömürgeler olan, ulusal bağımsızlıklarını kazanmış veya bu uğurda mücadele veren Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT