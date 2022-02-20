Üçüncü Dünya Ülkeleri ne demek, TDK'ya göre Üçüncü Dünya Ülkeleri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Üçüncü dünya ülkeleri ne demek? Üçüncü dünya ülkeleri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi üçüncü dünya ülkeleri kelimesi. Peki üçüncü dünya ülkeleri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre üçüncü dünya ülkeleri nedir, üçüncü dünya ülkeleri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Üçüncü dünya ülkeleri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre üçüncü dünya ülkeleri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hemen hepsi eski sömürgeler olan, ulusal bağımsızlıklarını kazanmış veya bu uğurda mücadele veren Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri

