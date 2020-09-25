Üçüncü evliliğini yapmak isteyen adamdan cazip teklif: ''Ne istiyorsa alırım''
Kocaeli'de 8 çocuğu ve 12 torunu olan 78 yaşındaki bir kişi üçüncü evliliğini gerçekleştirebilmek için otobüs duraklarını ve elektrik direklerini ilanlar astı. ''Ne istiyorsa alırım, yediririm. Bankada paralarım var, para sıkıntım yok'' diyen adam, evleneceği kişinin kapalı ve 50 yaşın altında olması isteğinde bulundu.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 78 yaşındaki Mahir Kurt, kendine uygun bir eş bulup üçüncü evliliği yapmak amacıyla otobüs duraklarını ve elektrik direklerini ilanlarla donattı. İstediği eşi kameralara anlatan Kurt, bu konuda çocuklarının desteğini aldığını ve 50 yaşının altında bir eş istediğini belirtti.
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25 Eylül 2020 Cuma 13:14
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