Üçüncü evliliğini yapmak isteyen adamdan cazip teklif: ''Ne istiyorsa alırım''

Kocaeli'de 8 çocuğu ve 12 torunu olan 78 yaşındaki bir kişi üçüncü evliliğini gerçekleştirebilmek için otobüs duraklarını ve elektrik direklerini ilanlar astı. ''Ne istiyorsa alırım, yediririm. Bankada paralarım var, para sıkıntım yok'' diyen adam, evleneceği kişinin kapalı ve 50 yaşın altında olması isteğinde bulundu.