Üçüncü kattan düşen hamile kadın ağır yaralandı

Adana'da meydana gelen olayda 21 yaşındaki Suriye Uyruklu hamile kadın üçüncü kattan düşerek ağır yaralandı. 9 aylık hamile olan kadın olayın ardından hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre Suriye uyruklu 21 yaşındaki Hasne Hammadi, Adana'da yaşadığı binanın üçüncü katında kilim silkelerken dengesini kaybetti ve aşağı düştü.

Düşüşün ardından ağır yaralanan kadını gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekiplerini aradı. Çok geçmeden olay yerine gelen sağlık ekipleri 21 yaşındaki 9 aylık hamile olan kadını Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

HAYATİ DURUMU CİDDİ

Bir çocuğu olan genç kadının hayati durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Genç kadının komşusu Sevgi Betirgiç duyduğu çığlıkla olay yerine gittiğini belirterek, "Kadın yerde yaralı olarak yatıyordu. Daha sonra eşi ve kayınbabası düştüğü yere geldi. Kadın hamileydi ve durumu iyi değildi." dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(AA)