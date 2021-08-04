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  3. Üçüncü kez baba olmak için gün sayan Halit Ergenç'ten üzen açıklama: "Dokunsan ağlayacak durumdayız"

Üçüncü kez baba olmak için gün sayan Halit Ergenç'ten üzen açıklama: "Dokunsan ağlayacak durumdayız"

Üçüncü kez baba olmak için gün sayan ünlü oyuncu Halit Ergenç, yaşanan orman yangınları hakkında moralsiz olduğunu belirterek eşinin hamilelik süreci hakkında da konuştu.

Üçüncü kez baba olmak için gün sayan Halit Ergenç'ten üzen açıklama: "Dokunsan ağlayacak durumdayız"

Başarılı oyuncu Halit Ergenç, geçtiğimiz gün Levent'te bulunduğu sırada muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Ünlü oyuncu Halit Ergenç, kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel ile 3. çocuklarını kucaklarına almak için gün sayarken eşinin hamileliği hakkında da bilgi verdi.

MORALSİZ GÖRÜNTÜLENDİ

Hamilelik sürecinin güzel bir şekilde ilerlediğini ifade eden ünlü oyuncu Halit Ergenç, yaşanan orman yangınları sebebiyle ise dokunsan ağlayacak durumda olduklarını ifade ederek sevenlerini üzdü.

Üçüncü kez baba olmak için gün sayan Halit Ergenç'ten üzen açıklama: Dokunsan ağlayacak durumdayız

Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak çıkan ve 7 gündür söndürme çalışmaları süren orman yangınları hakkında moralsiz olduğunu belirten başarılı oyuncu Halit Ergenç, üzüntüsünü dile getirdi.

Üçüncü kez baba olmak için gün sayan Halit Ergenç'ten üzen açıklama: Dokunsan ağlayacak durumdayız

Ekranlara geri dönüp dönmeyeceği hakkında konuşan ünlü oyuncu, görüştüklerini ancak kararlaştırılan net bir proje olmadığını söyledi.

Üçüncü kez baba olmak için gün sayan Halit Ergenç'ten üzen açıklama: Dokunsan ağlayacak durumdayız

Eşi Bergüzar Korel ile kız bebekleri Leyla'nın dünyaya gelmesi için gün saydıklarını ifade eden ünlü isim, hamileliğin güzel bir şekilde ilerlediğini ve sağlık açısından bir problemleri olmadığını söyledi. 

Üçüncü kez baba olmak için gün sayan Halit Ergenç'ten üzen açıklama: Dokunsan ağlayacak durumdayız

Binbir Gece dizisinde tanışan Halit Ergenç ve Bergüzar Koral çifti, 2009 yılında hayatlarını birleştirdi. 2010 yılında ilk çocukları Ali'yi kucaklarına alan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, geçtiğimiz sene oğulları Han'a kavuştu. Çift, şu sıralar 3. çocukları Leyla'yı kucaklarına almaya hazırlanıyor. 

Üçüncü kez baba olmak için gün sayan Halit Ergenç'ten üzen açıklama: Dokunsan ağlayacak durumdayız

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