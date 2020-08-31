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  3. Uçurtma boynuna dolandı! 3 yaşındaki çocuk metrelerce havaya yükseldi

Uçurtma boynuna dolandı! 3 yaşındaki çocuk metrelerce havaya yükseldi

Tayvan'da düzenlenen uçurtma festivalinde boynuna uçurtma dolanan 3 yaşındaki bir kız çocuğu bir anda metrelerce havaya uçtu. O korkunç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansırken çevredeki vatandaşları ise rüzgarın şiddetini azaltması ile uçurtmayı aşağı çekerek, küçük çocuğu kurtardı.

Tayvan’ın Hsinchu şehrindeki Nanliao Körfezi’nde gerçekleşen uçurtma festivalinde büyük bir uçurtmayı havalandırmak isteyen kişiler 3 yaşındaki kız çocuğun boynuna dolanan ipi fark etmeyince kız, uçurtma ile beraber yaklaşık 10 metre yükseklikte saniyelerce havada savruldu. O anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken çocuk ise bir süre sonra boynunda hafif kesikler ve morluklar oluşmuş bir şekilde kurtarıldı.

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31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:02
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