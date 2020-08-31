Uçurtma boynuna dolandı! 3 yaşındaki çocuk metrelerce havaya yükseldi

Tayvan'da düzenlenen uçurtma festivalinde boynuna uçurtma dolanan 3 yaşındaki bir kız çocuğu bir anda metrelerce havaya uçtu. O korkunç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansırken çevredeki vatandaşları ise rüzgarın şiddetini azaltması ile uçurtmayı aşağı çekerek, küçük çocuğu kurtardı.