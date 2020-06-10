Uçurtma şenliği satranç turnuvası online olarak yapılacak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından "Uçurtma Şenliği Online Satranç Turnuvası" yapılacak.

Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından her yıl Mayıs, Haziran aylarında düzenli olarak yapılan geleneksel uçurtma şenliği bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle farklı etkinliklerle yapılacak. Etkinlikler kapsamında 13 Haziran Cumartesi günü online olarak satranç turnuvası yapılacak. Sosyal medyada, "Dünden Bugüne Uçurtma Şenliği" adı altında açılan grup sayfasında geçmiş yıllarda yapılan uçurtma şenliklerine ait fotoğraf, video ve yazılar yayınlanacak. Salgın riskinin ortadan kalkması durumunda ise geleneksel uçurtma şenliğinin 16'ncısı önümüzdeki eylül ya da ekim ayında açık alanda yapılacak.

Turnuvanın kayıtları başladı

Uçurtma Şenliği Satranç Turnuvası, 13 Haziran Cumartesi günü chess.com'dan online olarak yapılacak. Turnuvaya sadece Zonguldak ilinde ikamet eden sporcular katılabilecek. Yarışmaya katılacak sporcuların öncelikle chess.com'a üye olmaları gerekiyor. Oyuncular, 13 Haziran Cumartesi günü saat 13.00'de sisteme girişlerini aktive edecekler, saat 14.00'te ise turnuva başlayacak. Turnuvaya katılım ve bu süreçteki üyelikler ücretsiz olacak. Her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporcuya madalya verilecek. Turnuvanın kayıtları, Türkiye Satranç Federasyonu Zonguldak İl Temsilciliği web (www.zonguldak.tsf.org.tr) sayfası üzerinden başladı. Ayrıca turnuvanın yönergesi de Türkiye Satranç Federasyonu Zonguldak İl Temsilciliği web sayfasında yayınlandı.

Kategoriler; 10 Yaş ve Altı Kategorisi (2013 - 2010 yılları ve arasında doğan sporcular), 10 Yaş ve Altı Kızlar Kategorisi (2013 - 2010 yılları ve arasında doğan kız sporcular), 14 Yaş ve Altı Kategorisi (2009 - 2006 yılları ve arasında doğan sporcular), 14 Yaş ve Altı Kızlar Kategorisi (2009 - 2006 yılları ve arasında doğan kız sporcular, Açık Kategori (2005 ve önceki yıllarda doğan sporcular), Kadınlar Kategorisi (2005 ve önceki yıllarda doğan kadın sporcular) olarak belirlendi.

Kaynak: İHA