Uçuruma düşen motosikletin sürücüsü öldü
BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde uçuruma düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Ünal Tamer'in (56) kullandığı motosiklet, merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler köyü mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.İhbar üzerine olay yerine gelen...
BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde uçuruma düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ünal Tamer'in (56) kullandığı motosiklet, merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler köyü mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, Tamer'i bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tamer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tamer'in cesedi, Bursa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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