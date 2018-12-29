Uçurumda mahsur kalan keçi AKUT ekiplerince kurtarıldı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinin dağlık kesiminde uçurumda mahsur kalan keçi, AKUT ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erçel köyünde hayvanlarından birinin kayıp olduğunu fark eden Salih Gör, AKUT ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine keçilerin son otlatıldığı bölgede arama yapan ekipler, kayıp keçinin bir uçurumda mahsur kaldığını belirledi.

AKUT ekipleri, saatler süren zorlu mücadele sonrası keçiyi bulunduğu uçurumdan kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: İHA