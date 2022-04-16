Uçuş Bilgi Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Uçuş Bilgi Memuru görev tanımı nedir, Uçuş Bilgi Memuru ne iş yapar, Uçuş Bilgi Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Uçuş Bilgi Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Uçuş Bilgi Memuru Tanımı;

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Uçuş Bilgi Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 Uçuş Bilgi Memuru Maaşları

Uçuş Bilgi Memuru maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Uçuş Bilgi Memuru maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uçuş Bilgi Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.25

Meslek Adı :

Uçuş Bilgi Memuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Yolculara uçuş bilgilerini aktarmak için günlük gidiş ve geliş gösteren bortları düzenleyen monitörü kullanan tarifeleri açıklayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Uçuş Bilgi Memuru işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Monitöre tarifelere göre uçakların, iniş, kalkış, tarih, saat, sefer no ve şirketlerin adlarını, ek seferleri vermek,

b) İniş kalkış saatlerini monitörün ekranından izlemek,

c) Bordda uçağın alana indiğini göstermek,

d) Monitörün ilgili tuşuna basarak bordda ışığın belli bir müddet yanmasını sağlamak,

e) Monitöre uçağın iniş bilgisini vermek ve sonucu izlemek,

f) Uçak ramp körüğünden ayrıldıktan sonra borda kalkış işareti yollamak,

g) Uçağın kalkış bilgisini monitöre vermek,

h) Monitördeki programa göre durumdan yolculara bilgi vermek,

i) Klavyedeki tuşlara basarak hangi uçağın hangi tarihte, nereye, hangi saatte uçacağını bilgisini almak,

j) Yolculara iletmek ve sorunlarına yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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