Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi görev tanımı nedir, Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi ne iş yapar, Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi Tanımı;

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Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi Maaşları

Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.26

Meslek Adı :

Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Uçuş ekip planlama koordinasyon biriminin ve bağlı ünitelerin günlük ve idari işlerinin denetimini yapan, personelin özlük işlerinin yürütülmesini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ekip tahsis, EBİS şefliği günlük planlama, planlama uzmanlığı ünitelerinin günlük işlerini denetlemek,

b) Ünitelerin yaptığı planlama ve programları inceleyip, aksaklıkları gidermek,

c) Vardiya ekiplerinin çalışmalarını izleyip, ekipleri uçağa göndermek,

d) Ekip tahsis raporlarını tetkik etmek,

e) Masraf faturalarını kontrol etmek,

f) Her ünitenin şeflik faaliyetlerinin izleyip denetlemek,

g) Ekip tahsis yönünden tarifeyi uygulayarak, ortaya çıkan sorunlara çözüm aramak,

h) Birim personelin izin ve tedavi durumlarını düzenlemek,

i) Faaliyetlerin toplu iş sözleşmesi hükümlerine uygun olmasını ve hükümlerin uygulanmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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