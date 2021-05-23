Uçuş Harekat Uzmanı/Dispeçer, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Uçuş Harekat Uzmanı/Dispeçer meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Uçuş Harekat Uzmanı/Dispeçer meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 4323.13
Meslek Adı : Uçuş Harekat Uzmanı/Dispeçer
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları
Meslek Grubu : Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları
Meslek Birim Grubu : Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Sivil hava araçlarının uçuş operasyonunun ulusal ve uluslar arası sivil havacılık kurallarına uygun olarak planlanması, uygulanmasının takip edilmesi, yönetimi ve kontrolünü sağlayan kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Uçuş Harekat Uzmanı/Dispeçer Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Garnet) mesleği için “8151.54” kod olarak kullanılır iken Ahşap Teknolojisi Öğretmeni mesleği için “2320.97” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Uçuş Harekat Uzmanı/Dispeçer Meslek Kodu “4323.13” olarak belirlenmiştir.