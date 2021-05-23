Uçuş Harekat Uzmanı/Dispeçer, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 4323.13

Meslek Adı : Uçuş Harekat Uzmanı/Dispeçer

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu : Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu : Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Sivil hava araçlarının uçuş operasyonunun ulusal ve uluslar arası sivil havacılık kurallarına uygun olarak planlanması, uygulanmasının takip edilmesi, yönetimi ve kontrolünü sağlayan kişidir.



Görev ve İşlem Basamakları :

Uçuş Harekat Uzmanı/Dispeçer Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Garnet) mesleği için “8151.54” kod olarak kullanılır iken Ahşap Teknolojisi Öğretmeni mesleği için “2320.97” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Uçuş Harekat Uzmanı/Dispeçer Meslek Kodu “4323.13” olarak belirlenmiştir.

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