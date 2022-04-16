Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi görev tanımı nedir, Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi ne iş yapar, Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi Tanımı;
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Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi Maaşları
Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4323.28
Meslek Adı :
Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları
Meslek Grubu :
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları
Meslek Birim Grubu :
Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
-Uçuş hareketini güvenli ve tarifeye uygun olmasını ve ekonomik icrasını organize eden kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Meteorolojik şartlar iniş alanı, yedek alan, güzergah ve irtifadaki hava şartlarını inceleyip değerlendirmek,
b) Seyrüsefer imkanlarını alan ve pist durumunu incelemek,
c) Yakıt hesabını yapmak,
d) Uygun irtifayı seçmek,
e) Uçuş zamanlaması yapmak,
f) Maliyeti minimize eden seferi düzenlemek,
g) Yolcu sayısına göre uçak seçmek,
h) Yapılan işleri rapor etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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