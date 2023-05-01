Ucuz araba arayanlara müjde! 25 bin TL nakiti olan Renault Clio sahibi olacak!

Köklü kamu bankalarından olan Ziraat Bankası araç satışı ekranından Renault Clio araba satışını alıcılarına sundu. 400 bin TL olarak açıklanan başlangıç bedeli için başvurular kolaylıkla yapılıyor. İnternet şube, mobil şube ya da en yakın Ziraat Bankası şubesine gidilerek başvurular tamamlanır. Muhammen ücretinin yüzde 6'sı oranında ödemeler bloke edilerek onay verilmesiyle beraber cep telefonunuza gelen şifre ile https://earacsatis.ziraatbank.com.tr/ siteye giriş yapılarak teklifler verilir.
ARAÇ BİLGİLERİ
Tavan Dahil Kaporta Genelinde Dolu Hasarı Ve Ezik Çizikler Mevcut Mevcut
Aracın Radyo Anteni Yok
Sol Ön Podye İşlemli
Sol Ön Şase İşlemli