Ucuz araba arayanlara müjde! 25 bin TL nakiti olan Renault Clio sahibi olacak! Araba almak için kara kara düşünenlere müjdeli haber geldi. Araba araştırması yapanlar için Ziraat Bankası öyle bir duyuru yaptı ki herkes harekete geçti. Renault Clio marka araba satışı başlarken 24 bin TL teminat ödemesiyle satışlar başladı.