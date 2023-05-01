Ucuz araba arayanlara müjde! 25 bin TL nakiti olan Renault Clio sahibi olacak!

Araba almak için kara kara düşünenlere müjdeli haber geldi. Araba araştırması yapanlar için Ziraat Bankası öyle bir duyuru yaptı ki herkes harekete geçti. Renault Clio marka araba satışı başlarken 24 bin TL teminat ödemesiyle satışlar başladı.

YAYINLAMA
Google News
Ucuz araba arayanlara müjde! 25 bin TL nakiti olan Renault Clio sahibi olacak!

Köklü kamu bankalarından olan Ziraat Bankası araç satışı ekranından Renault Clio araba satışını alıcılarına sundu. 400 bin TL olarak açıklanan başlangıç bedeli için başvurular kolaylıkla yapılıyor. İnternet şube, mobil şube ya da en yakın Ziraat Bankası şubesine gidilerek başvurular tamamlanır. Muhammen ücretinin yüzde 6'sı oranında ödemeler bloke edilerek onay verilmesiyle beraber cep telefonunuza gelen şifre ile https://earacsatis.ziraatbank.com.tr/ siteye giriş yapılarak teklifler verilir.

Renault araç fiyatı

ARAÇ BİLGİLERİ

Tavan Dahil Kaporta Genelinde Dolu Hasarı Ve Ezik Çizikler Mevcut Mevcut

Aracın Radyo Anteni Yok

Sol Ön Podye İşlemli

Sol Ön Şase İşlemli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bayramda kurban kesecek olanlar dikkat! Yeni fiyatlar belli oldu: Ceplerden en az bu kadar para çıkacak
Bayramda kurban kesecek olanlar dikkat! Yeni fiyatlar belli oldu: Ceplerden en az bu kadar para çıkacak
Ankara'da iş arayanlara müjde! Belediye o şartla personel alacak: Son gün 12 Mayıs!
Ankara'da iş arayanlara müjde! Belediye o şartla personel alacak: Son gün 12 Mayıs!
Bankada memur olmak isteyene fırsat! İş Bankası bu şartlarla memur alımı yapacak! KPSS yok
Bankada memur olmak isteyene fırsat! İş Bankası bu şartlarla memur alımı yapacak! KPSS yok
Bu ay tek kuruş fatura ödemek yok! Tarih belli oldu: Faturanızdaki bu detayı hemen kontrol edin
Bu ay tek kuruş fatura ödemek yok! Tarih belli oldu: Faturanızdaki bu detayı hemen kontrol edin
Son Haberler
Ucuz araba arayanlara müjde! 25 bin TL nakiti olan Renault Clio sahibi olacak!
Ucuz araba arayanlara müjde! 25 bin TL nakiti olan Renault Clio sahibi olacak!
Komşuları şüphelendi! 85 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu!
Komşuları şüphelendi! 85 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Milli muharip uçağının adı 'Kaan'!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Milli muharip uçağının adı 'Kaan'!
Karısını öldürmeden önce internetten alacağı cezayı araştırdı! Elazığ'da vahşetin detayları ortaya çıktı!
Karısını öldürmeden önce internetten alacağı cezayı araştırdı! Elazığ'da vahşetin detayları ortaya çıktı!
Mayıs ayı bu burçların ayı olacak! 3 burç resmen para basacak
Mayıs ayı bu burçların ayı olacak! 3 burç resmen para basacak
Zonguldak Valiliği, Sosyal proje kapsamındaki Tarihi Üzülmez Kültür Vadisi’nde incelemeler yaptı
Zonguldak Valiliği, Sosyal proje kapsamındaki Tarihi Üzülmez Kültür Vadisi’nde incelemeler yaptı
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
Bursa'da Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi! 2 öğrenci ve otobüs şoförü hayatını kaybetti! 44 kişi yaralandı!
Bursa'da Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi! 2 öğrenci ve otobüs şoförü hayatını kaybetti! 44 kişi yaralandı!
Karısını öldürmeden önce internetten alacağı cezayı araştırdı! Elazığ'da vahşetin detayları ortaya çıktı!
Karısını öldürmeden önce internetten alacağı cezayı araştırdı! Elazığ'da vahşetin detayları ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Ücretsiz doğalgaz resmi gazetede yayımlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Ücretsiz doğalgaz resmi gazetede yayımlandı!
Sosyal medyayı sallayan test! Gizemli sayıyı 50 kişiden sadece 3'ü görebildi!
Sosyal medyayı sallayan test! Gizemli sayıyı 50 kişiden sadece 3'ü görebildi!
Orduevi Nedir? Kimler Orduevine Gidebilir! Ne İşe Yarar
Orduevi Nedir? Kimler Orduevine Gidebilir! Ne İşe Yarar
Yorumlananlar
Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!
Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ankara- Sivas Hızlı Treni bir ay ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ankara- Sivas Hızlı Treni bir ay ücretsiz