Ucuz araç almak isteyenler, bu listeye bakmadan bayiye gitmeyin! 50 bin TL'den başlayan araçlar kapış kapış gidiyor! ÖTV mathrah indirimi sonucunda bazı sıfır araç modellerinde indirim yaşansa da piyasada araç bulunmayınca bu indirim tüketiciye yansımamıştı. Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından ihaleyle satılan araçların fiyatları ise dikkat çekiyor. Normal fiyatından çok daha ucuz olan bu araçlar 50 bin TL'den başlıyor.

1 10 İşte Ticaret Bakanlığı tarafından satılan bazı araç modellerinin fiyatları...