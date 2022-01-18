Ucuz ayçiçek yağı almak isteyen marketlere akın ediyor! Fiyatlar hiç bu kadar düşmedi! İşte A-101, ŞOK, BİM, MİGROS ve CarrefourSa güncel ayçiçek yağı fiyatları Vatandaşların yemek yaparken vazgeçilmezi olan sıvı ayçiçek yağlarının fiyatları dolar arttığı zaman yükselmiş daha sonra ise kurdaki düşüşe paralel olarak gerilemişti. Zincir marketlerden ayçiçek yağı almak isteyenler için A-101, ŞOK, BİM, MİGROS ve CarrefourSa'daki sıvı ayçiçek yağ fiyatları haberimizde...

1 14 Döviz kurunda yaşanan artışın yanı sıra stokçuluk yapanlar nedeniyle vatandaşların yemek yaparken kullandığı ayçiçek yağlarının fiyatlarında artış yaşandı.