Ucuz ulaşım vaat eden İmamoğlu, ne de tersini yapıyor! İBB, ulaşım zammında sonra İstanbulkart'ın fiyatına yüzde 92 zam yaptı!

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde ucuz ulaşım vaat eden ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, verdiği sözü tutamamıştı. Başkanlık sürecinde ulaşıma ciddi oranda zam yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kez de ulaşım kartlarına zam yaptı.

YÜZDE 92 ZAM YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bugünden itibaren uygulamaya koyduğu zamlı tarifeye göre, 13 TL olan Anonim İstanbulkart yüzde 92 oranında zam yaptı. Böylece yeni kart fiyatı 25 TL'ye yükseldi.

YENİ KART FİYATLARI BELLİ OLDU

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart, engellilerin de kullandığı Ücretsiz Kart ile Mavi Kart yüzde 75 zamla 20 liradan 35 liraya yükseldi.

Denetim Kartı 40 liradan 50 liraya, Ada Sakini Kartı 20 liradan 35 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 20 liradan 40 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 26 liradan 35 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 40 liradan 50 liraya çıkarıldı.

Öte yandan aralık ayında İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme işlem ücretine yüzde 160 zam yapılarak, 5 liradan 13 liraya yükseltilmişti.

İstanbulkart'ın internet sitesine zamlı fiyat tarifesi eklendi.

ZAMLI FİYATLAR İÇİN AÇIKLAMA

İBB BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'den yapılan açıklamada, İstanbulkart maliyetlerinin 35 lira seviyelerinde olduğu ifade edilerek, "Yönetimimizce alınan karar doğrultusunda bugün itibarıyla Anonim İstanbulkart fiyatı 25 lira olacak şekilde belirlenmiştir." denildi.

Öte yandan İstanbul'da toplu taşıma araçlarının 2022 yılındaki ücretinin belirlenmesi için yapılan UKOME toplantısında Ulaştırma Bakanlığı yüzde 20, İBB ise yüzde 36 oranında zam talebinde bulunmuştu.

Ulaştırma Bakanlığı 1'inci Bölge Temsilcisi Serdar Yücel, Temmuz ayında elektronik biletlere yüzde 15 zam yapıldığını belirterek," Bu sebeple ayrı tarihlerde farklı zamların yapılmış olması nedeniyle servis ücretleri ve elektronik biletlere yüzde 20.28 zam yapılması şeklinde değiştirilerek oylanmasına şerh düşeceğiz" demişti.

ŞERHE RAĞMEN ZAM YAPMIŞLARDI

Yapılan oylamada elektronik bilet, taksi ve dolmuş ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi onaya sunuldu. Oylamada Yücel'in koyduğu şerhe rağmen zam oybirliği ile kabul edildi.

İSTANBUL ULAŞIM FİYATLARI (ZAMLI TARİFE)

Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya, Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya, metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya çıkarıldı.

Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya, öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi.

Taksi açılış ücreti 5,55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14,50 liradan 20 liraya, kilometre başına 3,44 liradan 4,45 liraya çıkarıldı.

Yüzde 36'lık zamla elektronik bilette ise tek geçişlik ücret 8 liradan 11 liraya çıktı.