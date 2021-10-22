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Ucuz yağ izdiham yarattı! Market müşterilerle doldu taştı!

Sivas'ta toptan satış yapan bir zincir market 4,5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını 59.90 TL'ye indirince markete müşteri akını yaşandı. Görüntülerin hızla sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kullanıcılardan eleştiriler gecikmedi.

Ucuz yağ izdiham yarattı! Market müşterilerle doldu taştı!

Sivas'ta bir marketin sıvı yağa yaptığı indirimle birlikte izdiham ve kuyruk meydana geldi.

Vatandaşlar indirimli yağı alabilmek için saatlerce sıra bekledi.

4,5 LİTRE YAĞ 59.90 TL

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi içerisinde bulunan bir zincir market, 4,5 litrelik ayçiçek yağını 59.90 TL'den satışa sundu.

MÜŞTERİLER MARKETE AKIN ETTİ

Market müşterilerle dolup taşarken, kasalar önünde uzun kuyruklar oluştu. Yağ satışı yoğunluğu gün boyu hız kesmeden devam etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Yağ satışına ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, fotoğraflara "ekonominin geldiği son nokta" yorumunu yaptılar.

İşte marketten görüntüler..

Ucuz yağ izdiham yarattı! Market müşterilerle doldu taştı!Ucuz yağ izdiham yarattı! Market müşterilerle doldu taştı!Ucuz yağ izdiham yarattı! Market müşterilerle doldu taştı!Ucuz yağ izdiham yarattı! Market müşterilerle doldu taştı!

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