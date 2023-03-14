Ucuzdan altın alamayanlara yeni fırsat! İslam Memiş net tarih verdi: O günden sonra arşa çıkacak!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın edinmek isteyip de alamayan vatandaşlara üzülmelerine gerek olmadığını, altının yeniden değerlenebileceğini duyurdu.





İslam Memiş, "Para piyasalarında bu hafta hangi seviyeleri takip etmeli?" isimli yazısında, veri ile ekonominin gündemde büyük bir yer kaplayacağını, ülke içinde önemli konuların; ödemeler dengesi, perakende satışlar, konut satışları, konut fiyatları ve bütçe rakamları olacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Piyasa Katılımcıları Anketi" ve Fitch'in Türkiye için kredi notu hakkındaki değerlendirmelerin pazar günü analistler tarafından önemle takip edileceğini belirten İslam Memiş, "Yurt dışı piyasalarda en öne çıkan başlıklar, ABD enflasyon rakamları ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı olacak. ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), faiz kararı küresel piyasalar için oldukça önemli. Orta ve uzun vade için beklentilerimde bir değişiklik yok. Altın, gümüş, EUR/USD paritesi yukarı; dolar endeksi (dxy) aşağı. Geçen hafta ABD Tarım Dışı İstihdam (TDİ) verisinin beklentiden yüksek gelmesi, ABD’de iki bankanın batması emtia fiyatlarını destekledi" açıklamalarında bulundu.

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BİST 100 endeksinin haftayı 5 bin 384 puanla kapattığını söyleyen uzman isim, ABD'de batan bankaların durumlarının hisselere yansıyabileceğini de dile getirdi. Bununla birlikte İslam Memiş'e göre, banka hisseleri ile yakından ilgilenilmeli. Kendisi de endeks tarafında 5 bin 150 ile 5 bin 450 puan arasını takip edeceğini, dolar/TL kurunun güç kazanmasının satışlara destek sağlayabileceğini ifade etti.

EUR/USD için açıklamalarda bulunan uzman, "Haftayı 1,0637 seviyesinden tamamlamış olsa da yıl içerisinde hedefim 1,15 seviyesi. 1,05 seviyesini dip seviyesi olarak görmeye devam ediyorum. 1,0550-1,07 bu hafta takip edeceğim bant aralığı. ECB’nin faiz kararı olduğundan geniş bant aralığında dalgalanabilir" ifadelerini kullandı.

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İslam Memiş dolar endeksi (dxy) için; hızla yükselişe geçtiğini, haftayı 104,63 sınırında kapattığını, 103,20 sınırına dek gerilemesini takip edeceğini, bu noktada ECB'nin faiz için vereceği karar ile birlikte Christine Lagarde’nin yapacağı açıklamanın etkili olabileceğini söyledi.

Uzman isme göre gümüş ons (xag/usd); oldukça ucuz olmaya devam etmekte, orta ile uzun dönem adına olması gereken değerinin çok altında ve 23 dolar seviyesini aştıktan sonra ise önü açılacak.

Önceki haftada ons altın ve gram altında gerçekleşen artış için üzülmeye gerek olmadığını ve alım için yeni bir fırsat daha olacağını tahmin ettiğini dile getiren İslam Memiş, "Haftalardır düşüşlerin aldatmaca ve kalıcı olmayacağını ifade etmiştim. Yıl sonu alım fırsatını verdikten sonra soluksuz bir yükseliş bizi bekliyor. Özellikle Haziran sonrası. Ons altın bin 880 dolar direncinden sonra tekrar bin 830 dolar seviyesine gerileyebilir. Salı gününden itibaren kâr satışları görebiliriz. Gram altın da ons tarafından olumsuz etkilenebilir. Alamadım diye üzülmemek gerek, son fırsat gelebilir. İyi haftalar" şeklinde konuştu.