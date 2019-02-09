Üçüzlere bademcik ameliyatı

ERZURUM'da yaşayan Sema ve Ahmet Karadaş çiftinin 7 yaşındaki üçüz çocukları, Hüseyin, Hamza ve Hasan'a sırasıyla bademcik ameliyatı yapıldı. Sağlık durumları iyi olan üçüzler, hastanenin maskotu oldu.

Yutkunma, boğaz ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi'ne götürülen üçüzlere yapılan muayene sonucunda bademcik şişmesi ve geniz eti teşhisi konuldu. Servis doktoru Operatör Sadeddin Kalkandelen tarafından sırayla ameliyat edilen üçüzler sağlıklarına kavuştu. Ameliyat sonrası çocukların artık solunum sıkıntısı, boğaz ağrısı ve yutkunma güçlüğü gibi şikayetler yaşamayacağını belirten Dr. Kalkandelen, "Üçünün de sağlık durumu çok iyi. Bir gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilecekler. Artık bademcik şişmesi ve geniz etinden kaynaklanan şikayet yaşamayacaklar. Üçüz olması nedeniyle hastalıkları genetik olabilir. Meslek hayatımda benim de ilk kez karşılaştığım bir durum oldu" diye konuştu.

Aynı gün ameliyat olarak birbirlerine destek çıktıklarını söyleyen Evliye Çelebi İlkokul birinci sınıf öğrencisi Hasan Karadaş, "Birçok şey gibi çekilen acıyı da paylaşıyoruz. Bazen birimizin çok ağrısı olduğunda diğerlerimiz ona moral veriyoruz. Artık bu gibi sorunları yaşamayacağımız için mutluyuz" dedi.

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DHA