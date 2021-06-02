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  3. Ud-i Hindi'nin satışı yasaklandı, sosyal medyada tepkiler gecikmedi

Ud-i Hindi'nin satışı yasaklandı, sosyal medyada tepkiler gecikmedi

Şişi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, CİMER'e gelen şikayet üzerine Ud-i Hindi ismiyle bilinen bitkinin gıda olarak tüketilecek formda satışa satıldığı gerekçesiyle satışının durdurulmasına karar verdi. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları Twitter'da #udihindiyağıyasaklanmasın etiketi ile paylaşımda bulundular.

Ud-i Hindi'nin satışı yasaklandı, sosyal medyada tepkiler gecikmedi

Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan 27 Nisan 2021 tarihli  toplatma kararında CİMER'e yapılan Ud-i Hindi isimli bitkinin Türk Gıda Kodeksi - Bitki Pozitif listesinde bulunmadığı ve gıda olarak tüketilebilecek formlarda ( macun, çay, yağ, toz) satışa sunulduğu şikayeti yapıldığı ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan incelemede bu ürünün Bitki Pozitif listesine alınmasının uygun görülmediği ifade edildi. 

Ud-i Hindi'nin satışı yasaklandı, sosyal medyada tepkiler gecikmedi

SATIŞI DURDURULDU

Kararda ilçe müdürlüğüne ulaşan şikayette Hepsiburada internet sitesinde Ud-i Hindi bitkisi içeren ürünlerinin bulunduğu ve site üzerinde yapılan incelemede birden fazla satıcıya ait farklı gıda ürünlerinin olduğu tespiti yapılarak ürünlerin satışının durdurulması hususunda gereğinin yapılması istendi.

Bu kararın ardından #udihindiyağıyasaklanmasın etiketi ile sosyal medya kullanıcıları çok sayıda paylaşımda bulundular.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:

Ud-i Hindi'nin satışı yasaklandı, sosyal medyada tepkiler gecikmedi

Ud-i Hindi'nin satışı yasaklandı, sosyal medyada tepkiler gecikmedi Ud-i Hindi'nin satışı yasaklandı, sosyal medyada tepkiler gecikmedi Ud-i Hindi'nin satışı yasaklandı, sosyal medyada tepkiler gecikmedi

Tayfun Altuntaş
Editör
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