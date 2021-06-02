Ud-i Hindi'nin satışı yasaklandı, sosyal medyada tepkiler gecikmedi

Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan 27 Nisan 2021 tarihli toplatma kararında CİMER'e yapılan Ud-i Hindi isimli bitkinin Türk Gıda Kodeksi - Bitki Pozitif listesinde bulunmadığı ve gıda olarak tüketilebilecek formlarda ( macun, çay, yağ, toz) satışa sunulduğu şikayeti yapıldığı ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan incelemede bu ürünün Bitki Pozitif listesine alınmasının uygun görülmediği ifade edildi.

SATIŞI DURDURULDU

Kararda ilçe müdürlüğüne ulaşan şikayette Hepsiburada internet sitesinde Ud-i Hindi bitkisi içeren ürünlerinin bulunduğu ve site üzerinde yapılan incelemede birden fazla satıcıya ait farklı gıda ürünlerinin olduğu tespiti yapılarak ürünlerin satışının durdurulması hususunda gereğinin yapılması istendi.

Bu kararın ardından #udihindiyağıyasaklanmasın etiketi ile sosyal medya kullanıcıları çok sayıda paylaşımda bulundular.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları: