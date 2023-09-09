UDER, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü’nü Ağrı’da çocuklarla geçirdi

8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü Ağrı'da muhteşem bir etkinlikle kutlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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UDER, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü’nü Ağrı’da çocuklarla geçirdi

8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü Ağrı'da muhteşem bir etkinlikle kutlandı. UDER'in düzenlemiş olduğu, Ağrı Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Ağrı Belediyesi, Hamur Belediyesi ve Kızılay Ağrı Şubesi'nin destekleriyle gerçekleştirildi.

Bu özel gün vesilesiyle düzenlenen etkinlik, çocukların kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek ve okumanın faydalarını vurgulamak amacıyla hazırlandı. Ağrı Millet Bahçesi, kitap kurdu ve okuma tutkunu çocuklar için dolu dolu bir gün sunarak onlara keyifli bir öğrenme deneyimi yaşattı.

Etkinlikte çocuklara, kitapların düşlerini gerçekleştirme gücünü ve bilgiye açılan kapı olduğunu anlatan çeşitli bilgilendirici konuşma yapıldı. Ayrıca, çeşitli oyunlar ve etkinliklerle öğrenme süreci eğlenceli hale getirildi. Katılımcılar, kitap okuma saatlerinde bir araya gelerek kitapların büyülü dünyasına dalma fırsatı buldular.

UDER Başkanı Yusuf Yıldırım, etkinlik hakkında şunları söyledi: "Dünya Okuma Yazma Günü, okumanın ve eğitimin önemini vurgulamak için bir fırsat sunuyor. Bugün burada, çocuklarımızın kitapların sihrine kapılmalarını ve bilgiyle dolmalarını desteklemek için bir aradayız. Eğlenceli oyunlar ve kitap okuma saatleri ile bu günü özel kıldık. Bu anlamlı etkinliğin başarısına katkı sağlayan tüm destekçilere teşekkür ediyor. Kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve eğitim fırsatlarının artırılması için bu tür etkinliklerin devam etmesi umuduyla, geleceğin aydın ve bilinçli nesillerini yetiştirmeye devam edeceğiz".

UDER, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü’nü Ağrı’da çocuklarla geçirdi

UDER, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü’nü Ağrı’da çocuklarla geçirdi

UDER, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü’nü Ağrı’da çocuklarla geçirdi

UDER, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü’nü Ağrı’da çocuklarla geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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