UDH eski Bakanı Ahmet Arslan’ın ismi Arpaçay’da caddeye verildi

65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Ahmet Arslan'ın ismi, Arpaçay'da bir caddeye verildi.

Kars'ın Arpaçay İlçesi'nde bulunan sıcak asfaltı yapılarak trafiğe açılan cadde, belediye meclis kararı ile Ahmet Arslan Bulvarı oldu.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, "Ben 2014 yılından beri bakanımızla beraber siyaset yapmanın zevkini yaşıyorum. Çünkü bu zevki bize yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları, parlamentoda bizi şuanda Kars olarak temsil eden, iki güçlü siyasi temsilcimiz var. Bunlardan birisi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan, birisi de Tarım Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Başkanımız Adem Çalkın aynı desteği bize veriyorlar. Bizde onların bize sunmuş olduğu imkanları, projelerimizin karşılığında da bu giriş çıkış yollarımız 3 koldan işte çevre yolu bağlantısı, Kars girişi, Çıldır çıkışı, hastane önü tamamını bakanımızın desteğiyle, merkezi hükümetin imkanlarıyla yaptık. Normal şartlarda bizim bu yolları yapmamız mümkün değildi. Bu anlamda meclisimizde bir karar alarak buraya Ahmet Arslan Bulvarı adını vermeyi uygun gördük" dedi.

Altay, "Bakanımız Ahmet Arslan bunun fazlasını hak ediyor. Belediye olarak meclis üyeleri olarak, bakanımızın ilçemize yapmış olduklarına karşılık bulvara Ahmet Arslan Bulvarı adını verdik" diye konuştu.

Arpaçay İlçesi'nde göreve geldikten günümüze kadar yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Başkan Erçetin Altay, 2020'de de birçok projeyi hayata geçireceklerinin müjdesini verdi. Altay, 2020 yılının Arpaçay için atılım yılı olacağını kaydetti.

Kaynak: İHA