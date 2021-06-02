Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan 27 Nisan 2021 tarihli toplatma kararında CİMER'e yapılan Udi Hindi isimli bitkinin Türk Gıda Kodeksi - Bitki Pozitif listesinde bulunmadığı ve gıda olarak tüketilebilecek formlarda ( macun, çay, yağ, toz) satışa sunulduğu şikayeti yapıldığı ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan incelemede bu ürünün Bitki Pozitif listesine alınmasının uygun görülmediği ifade edildi.

Ayrıca kararda ilçe müdürlüğüne ulaşan şikayette Hepsiburada internet sitesinde Udi Hindi bitkisi içeren ürünlerinin bulunduğu ve site üzerinde yapılan incelemede birden fazla satıcıya ait farklı gıda ürünlerinin olduğu tespiti yapılarak ürünlerin satışının durdurulması hususunda gereğinin yapılması istendi.

Bunun üzerine Udi Hindi satışı yasak mı, yasaklandı mı? sorularının yanıtı araştırılıyor.

UDİ HİNDİ SATIŞI YASAK MI, YASAKLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Udi Hindi'nin satışının yasaklanmasına ilişkin karar verildi. Ancak online alış veriş sitelerinde Ud-i Hindi satışı yapılmaya devam ediyor. Bakanlığın ilerleyen günlerde bu duruma karşı bir karar veya aksiyon alması bekleniyor.

Ud-i Hindi'nin satışı yasaklandı, sosyal medyada tepkiler gecikmedi