Düzenli ve doğru kullanılması halinde solunum yollarını açarak hastalıkları önlediği öne sürülen Üdi Hindi yağı, özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Peki Udi Hindi yağı nedir, nasıl kullanılır? Udi Hindi yağı neden yasaklandı? İşte detaylar...

UDİ HİNDİ YAĞI NEDİR?

Malaya ve Hindistan adalarında sıkça rastlanan ve Asya ülkelerinin çoğunda bulunan udi hindi ağacı, yaz ve kış mevsimlerinde yaprak dökmeyen az bilinen bir bitkidir. Alternatif tıpta, koku ve güzellik ürünlerinde kullanılan udi hindi, güçlü bir mikrop öldürücüdür. Odunsu bir yapıda olan udi hindi yüzyıllardır sağlık amaçlı kullanılan ve üst solunum yolları hastalıklarında doğrudan fayda sağlayan bir bitkidir. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara karşı vücut direncini arttırdığından dolayı koronavirüse karşı da koruyucu etkisi bulunan udi hindi son dönemlerde aktarların gözde ürünü haline geldi.

FAYDALARI:

Mikrop kırıcıdır.

İltihap ve enfeksiyonların vücuttan atılmasını sağlar.

Cilt yanıkları, kesik, haşerat ısırığı ve egzama gibi cilt hastalıkların tedavi edilmesinde etkilidir.

Boğaz ağrılarına iyi gelir.

Antioksidan kaynağı olmasından dolayı vücudun toksinlerden arınmasını sağlayarak kanser hücreleriyle savaşır.

Kanı temizleyerek kalp ve damar sağlığını korur.

Mide ağrısına iyi gelir.

Safra ve böbrek taşlarını eritir.

Grip ve nezle gibi mevsimsel nedenlerden meydana gelen hastalıklarda tedavi sürecini hızlandırır.

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Burun tıkanıklığına iyi gelir solunum yollarını açar.

Stresi azaltır, yorgunluğu alır.

UDİ HİNDİ YAĞI NASIL KULLANILIR?

Cam bir kavanozun içerisine bir çay bardağı kadar gerçek zeytinyağını ve iki çay kaşığı kadar udi hindi tozu eklenir. Kavanozun kapağı kapatılarak karışım iki hafta boyunca bekletilir. Ayrıca güneş altında bekletilirse daha etkili olabilir.

Asya kökenli olan odunsu bir yapıya sahip olan udi hindi kozmetik sektöründe de kullanılsa da en çok yağı ve tozu tüketiliyor. Yüzyıllardır sağlık amaçlı kullanılan ve Uzakdoğu Asya’dan gelen udi hindi, güçlü bir mikrop kırıcı özelliğine sahiptir. Üst solunum yolları hastalıklarında doğrudan fayda sağlar. Çok fazla kullanım alanına sahip bu bitkinin bağışık sistemini güçlendirdiği, kış hastalıklarına, mide rahatsızlıklarına ve boğaz ağrılarına iyi geldiği, mikropları attığı bilinmektedir.

Aynı zamanda udi hindi bitkisi doğal bir antibiyotiktir ve enfeksiyonlara şifadır. Ağız kokusunu gideren ve burun tıkanıklığını da gideren bu şifalı bitkinin alternatif tıp dışında da kullanıldığı pek çok alan vardır. Tatlı ve keskin kokusuyla parfümlerde kullanılırken aynı zamanda çeşitli kültür ve inançlarda yakılarak tütsü şeklinde kullanımı bulunmaktadır. Çoğunlukla yağından daha çok toz halinin kullanılması tavsiye edilen udi hindi bitkisi kısa ve özetle şu şekillerde kullanılabilir;

Udi hindi çayı yapılıp içilir.

Bal ile karıştırılıp yenir.

Maskesi yapılır.

Suya damlatılarak içilir.

Pekmez ile karıştırılarak yenir.

UDİ HİNDİ YAĞI NEDEN YASAKLANDI?

Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, CİMER'e gelen şikayet üzerine Ud-i Hindi ismiyle bilinen bitkinin gıda olarak tüketilecek formda satışa satıldığı gerekçesiyle satışının durdurulmasına karar verdi.

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları Twitter'da #udihindiyağıyasaklanmasın etiketi ile paylaşımda bulundular.

Twitter'da #udihindiyağıyasaklanmasın etiketi ile yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

"Peygamberimizin (sav) övdüğü ve kullanın dediği, kullanan herkesin fayda gördüğü doğal bir ürün,n."

"Yeni Dünya Düzenine Alışmıyoruz ve Alışmayacağız."

"Yahu bir kere de şu colaları, cipsleri, jelibonları, marshmellovları toplatın be kardeşim! İnsanı hasta eden ne varsa serbest bu ülkede. Udi hindi yağı şifadır, insanlar kullandıkça şifa buluyor ilaç kullanmıyor. Bu yüzden yasaklamaya çalışıyorlar!"

"Rabbime şükürler olsun 2 yıldır çocuklarımla ne ilaç ne hastane görmedik. Udi hindi kozalak şurubu sirke her sorunumuza deva oldu elhamdülillah."

"3 senedir evimizin baş tacı. Her derdimize deva. Bu nasıl bir zihniyet aklım almıyor, her geçen gün yeni bir soytarılık. İnsanların şifa bulduğu bir nimeti yasaklamak, toplatmak ne demektir?"