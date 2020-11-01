Udinese - Milan maçı CANLI İZLE

Serie A'nın 6. haftasında Udinese ile Milan karşı karşıya geliyor. Ligde 13 puanla liderliği elinde bulunduran Milan, 3 puanla 18'inci sırada bulunan Udinese'ye konuk oluyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler haberimize göz atabilir. İşte detaylar...

Karşılaşmanın televizyon yayını beIN SPORTS'da bulunuyor. beIN SPORTS kanallarını izlemek için ise Digitürk aboneliği bulunması gerekiyor. Ancak Udinese - Milan maçını dijital ortamlardan canlı ve şifresiz izlemek de mümkün. Saat 14.30'da başlayan mücadeleyi canlı izlemek için Nesine.com ve Misli.com haberlerimizi takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Udinese: Musso, Becao, De Maio, Samir, Larsen, De Paul, Tolgay Arslan, Pereyra, Pussetto, Okaka, Deulofeu.

Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Leao, Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic.

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