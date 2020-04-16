UEFA 55 ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak

UEFA, 25 Nisan Perşembe günü yapılacak toplantıda sezonu olduğu şekilde tescil etmek isteyen ülkelerin olup olmadığını soracak. UEFA, ülkelerin mevcut durumlarını inceleyerek bir karar verecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE UEFA AVRUPA LİGİ İÇİN TARİH VERİLECEK

Diğer yandan ise yapılan planda, her ülkede sezonun Ağustos sonuna kadar bitirebileceği iletilecekken, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için tarih verilecek.

FEDERASYONLARA BİLDİRİLECEK

İstanbul Atatürk Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için 29 Ağustos tarihini belirleyen UEFA, UEFA Avrupa Ligi'ni de 26 Ağustos tarihinde oynamayı planladıklarını federasyonlara bildirilecek.

İKİ FARKLI SENARYO ÖNE ÇIKARILACAK

Koronavirüs salgınının yayılma hızına göre, iki farklı senaryo da öne çıkarılacak; Salgının etkisi erken azaltılırsa, Temmuz ve Ağustos aylarında çeyrek final ve yarı final maçları normal şekilde, rövanşlı olarak oynanacak.

BİR DİĞER SEÇENEK İSE...

Bir diğer senaryoda ise, bu maçların ligler sona erdikten sonra Ağustos ayı içinde tek maç üzerinden tarafsız saha seçeneğinin devreye sokulabileceği bildirilecek.