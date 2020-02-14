UEFA açıkladı! Manchester City, Avrupa Kupaları'ndan 2 sene men edildi
UEFA, Manchester City'nin Finansal Fair Play'e uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 sene men edildiğini ve 30 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.
UEFA, Manchester City'nin Finansal Fair Play'e uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 sene men edildiğini ve 30 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.
UEFA'nın resmi web sitesinden yapılan açıklamada, Finansal Fair Play'e uymayan Manchester City ekibinin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarında yer alamayacağı belirtildi.
Öte yandan, Manchester City'nin Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz etme hakkı bulunuyor.
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