UEFA asker selamına soruşturma başlattı

UEFA, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Fransa ve Arnavutluk karşılaşmalarında gerçekleştirdiği asker selamına ilişkin disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

A Milli Takım futbolcularının yapmış olduğu asker selamını, "Potansiyel kışkırtıcı ve politik davranış" olarak nitelendiren ve Türkiye'ye soruşturma açan UEFA'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de de Fransa karşısında oynanan karşılaşmalarda Türkiye milli takım oyuncularının "Potansiyel kışkırtıcı ve politik davranışlarından dolayı" disiplin soruşturması başlatmak üzere Etik ve Disiplin Müfettişi atanmıştır."

Kaynak: DHA