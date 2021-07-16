Sivasspor geçtiğimiz sezonu 65 puanla Trabzonspor'un ardında 5. olarak tamamlamıştı. Bu sıralamayla birlikte UEFA Konferans Ligi'ne ikinci turdan katılmaya hak kazanan kırmızı beyazlı ekibin rakibi belli oldu. Moldova temsilcilerinden Petrocub'a karşı mücadele edecek olan Sivasspor'un mücadelesini izlemek isteyen sporseverler UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor - Petrocub eleme maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu merak ediyor. Cevaplar haberimizde...

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ SİVASSPOR - PETROCUB ELEME MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kırmızı-beyazlı ekip ilk maçını 22 Temmuz 2021 Perşembe günü deplasmanda, rövanş maçını ise 29 Temmuz 2021 Perşembe günü Sivas'ta oynayacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ SİVASSPOR - PETROCUB ELEME MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor'un Avrupa sahnesine çıkacağı maçın yayın saati henüz bildirilmedi. Ancak diğer senelerdeki UEFA maçlarına bakıldığında maçın 22.00'da başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan yayın ihalesinde UEFA maçlarını 2023-2024 sezonuna kadar EXXEN satın almıştı. Sivasspor'un bu mücadelesi de EXXEN'de yayınlanacak.