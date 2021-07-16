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UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor - Petrocub maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki

Geçtiğimiz sezon ligi 5. sırada bitirerek Uefa Konferans Ligi'ne ikinci turdan katılmaya hak kazanan Sivasspor'un rakibi belli Moldova temsilcilerinden Petrocub oldu. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor - Petrocub maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor - Petrocub maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki

Sivasspor geçtiğimiz sezonu 65 puanla Trabzonspor'un ardında 5. olarak tamamlamıştı. Bu sıralamayla birlikte UEFA Konferans Ligi'ne ikinci turdan katılmaya hak kazanan kırmızı beyazlı ekibin rakibi belli oldu. Moldova temsilcilerinden Petrocub'a karşı mücadele edecek olan Sivasspor'un mücadelesini izlemek isteyen sporseverler UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor - Petrocub maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor. 

UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor - Petrocub eleme maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ SİVASSPOR - PETROCUB MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

UEFA Konferans Liginde Sivasspor ile Petrocub arasında oynanacak olan mücadele 22 Temmuz Perşembe günü  Zimbru Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Zorlu maçı, TV'lerinizde TRT Spor kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz. Bunun yanında TRT Spor'un internet yayını üzerinden de maçı izleyebilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Sivasspor- Petrocub UEFA Konferans Ligi maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ SİVASSPOR - PETROCUB MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Öte yandan TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

PETROCUB - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER

Petrocub: Meira, Bogaciuc, Maxim, Ştefan, Revenco, Sandu, Ambros, Platica, Melachio, Jardan, Platica

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Sefa, Kayode

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