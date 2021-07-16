Süper Loto sonuçları 22 Temmuz 2021 Perşembe | 22.07.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor, Petrocub'u Caner Osmanpaşa'nın tek golüyle yendi: 1-0SON DAKİKA | Bakan Soylu açıkladı! Artvin'deki sel felaketinde bir kişi kaybolduTuba Büyüküstün'den kötü haber! Güzel oyuncu koronavirüse yakalandıBir köy komple karantinaya alındı! Giriş çıkışlar yasaklandıUEFA Konferans Ligi: Sivasspor 1-0 Petrocub |MAÇ SONUCUOnur Eker kimdir? Onur Eker bulundu mu son dakika?SON DAKİKA | Bayramın ilk günü kaybolan Onur Eker'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı22 Temmuz 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Trafik canavarı bayramda da can aldı! Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor, Petrocub'u Caner Osmanpaşa'nın tek golüyle yendi: 1-0

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor, Petrocub'u Caner Osmanpaşa'nın tek golüyle yendi: 1-0

UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Petrocub'u Caner Osmanpaşa'nın 15.dakikada attığı golle 1-0 yenerek avantajlı bir skor elde etti. Sivasspor'da Yatabere 90+4.dakikada bir de penaltı vuruşundan faydalanamadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor, Petrocub'u Caner Osmanpaşa'nın tek golüyle yendi: 1-0

UEFA'nın yeni organizasyonu olan Konferans Liginde Sivasspor, ikinci ön eleme turu birinci maçında Moldova ekibi Petrocub ile deplasmanda karşılaştı.

52. dakikada soldan ceza alanına giren Henrique'nin vuruşunda kaleci Meira gole izin vermedi.

64. dakikada sol kanattan ani gelişen atakta ceza alanına giren Uğur Çiftçi'nin arka direğe ortasında Yatabare dokunamayınca Sivasspor önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.

85. dakikada Sandu'nun sağdan ceza alanına etkili ortasında kaleci Ali Şaşal Vural, topu iki hamlede kontrol edebildi.

90+5. dakikada Sivasspor penaltıdan yararlanamadı. Sağdan ceza alanına giren Ahmet Oğuz, Ndzomo ile girdiği mücadelede yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Yatabare'nin kullandığı penaltıda kaleci Meira gole izin vermedi.

Mücadele, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 29 Temmuz'da Sivas'ta oynanacak.

Stat: Zimbru

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Frederic Haquette (Fransa)

Petrocub: Meira, Potirniche, Efros (Dk. 58 Ndzomo), Jardan, Revenco, Sergiu Platica, Bogaciuc (Dk. 72 Turcan), Douanla (Dk. 58 Gulceac), Iosipoi (Dk. 72 Sandu), Mihail Platica, Ambros (Dk. 86 Bejan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 80 James), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90+1 Ziya Erdal), Sefa Yılmaz (Dk. 55 Yatabare), Henrique (Dk. 90+1 Koray Altınay), Kayode (Dk. 80 Felix)

Gol: Dk. 16 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Jardan, Dk. 39 Mihail Platica, Dk. 71 Meira, Dk. 71 Bogaciuc, Dk. 90+3 Ndzomo (Petrocub), Dk. 41 Sefa Yılmaz, Dk. 69 Fajr (Demir Grup Sivasspor)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
265
120
258
124
99
48
312
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT