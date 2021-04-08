Yaşlı adam ormanda yangın çıkardı, çalılar ile söndürmeye çalıştı!İstanbul dolu yağacak mı? | İstanbul'a ne zaman dolu yağacak MeteorolojiTır ile pat pat motoru çarpıştı: 1 YaralıOltulu akademisyenler okul bahçesine fidan diktiTeknik Direktör Uygun "Savaşarak kazanmak istediğimiz bir maç bizi bekliyor"UEFA Avrupa Ligi Granada - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler...Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru polis adaylarına özel hediyeEndonezya’da hayvan pazarında yangın paniği! Hayvanlar yanmaktan son anda kurtarıldıBeyoğlu'ndaki yangın büyük paniğe neden olduHatay'da Ramazan yaklaşırken ihtiyaç sahipleri düşünüldü: Giysi sergisi açıldı
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi Ajax - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi Ajax - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Ajax ile Roma karşı karşıya gelecek. Peki Ajax - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi Ajax - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanının tamamlanmasının ardından sıra Avrupa Ligi maçlarına geldi. Bu kapsamda Ajax - Roma  kozlarını paylaşacak. 

AJAX - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ajax  ile Roma arasındaki maç 8 Nisan Perşembe (bu akşam) oynanacak. Ajax'ın sahası Johan Cruijff ArenA 'da oynanacak olan maç Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve mücadele Bein Sports 2'den  canlı olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi Rus hakem Sergei Karasev yönetecek. Sergei Karasev'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin yapacak. Maçın dördüncü hakemi Belaruslu Aleksei Kulbakov , VAR hakemi ise Rus Vitali Meshkov, AVAR hakemi ise Sergei Ivanov  olacak.

AJAX - ROMA MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Ajax: Scherpen; Timber, Álvarez, Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Rensch; Neres, Tadić, Antony.

Roma: Pau López; Mancini, Cristante, Ibañez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Džeko.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT