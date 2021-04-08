UEFA Avrupa Ligi Ajax - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanının tamamlanmasının ardından sıra Avrupa Ligi maçlarına geldi. Bu kapsamda Ajax - Roma kozlarını paylaşacak.

AJAX - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ajax ile Roma arasındaki maç 8 Nisan Perşembe (bu akşam) oynanacak. Ajax'ın sahası Johan Cruijff ArenA 'da oynanacak olan maç Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve mücadele Bein Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi Rus hakem Sergei Karasev yönetecek. Sergei Karasev'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin yapacak. Maçın dördüncü hakemi Belaruslu Aleksei Kulbakov , VAR hakemi ise Rus Vitali Meshkov, AVAR hakemi ise Sergei Ivanov olacak.

AJAX - ROMA MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Ajax: Scherpen; Timber, Álvarez, Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Rensch; Neres, Tadić, Antony.

Roma: Pau López; Mancini, Cristante, Ibañez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Džeko.