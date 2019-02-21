UEFA Avrupa Ligi: Benfica: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşıyor.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Pizzi'nin kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde dışarı çıktı.
7. dakikada Benfica'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Pizzi'nin pasıyla altıpas önünde topla buluşan Franco Cervi'nin vuruşu yandan dışarı gitti.
44. dakikada sol kanattan Felix'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Pizzi'nin vuruşunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.
Stat: Estadio da Luz
Hakemler: Ovidiu Hategan xx, Octavian Sovre xx, Sebastian Gheorghe xx
Benfica: Vlachodimos xx, Ferro xx, Dias xx, Almeida xx, Grimaldo xx, Pizzi xx, Cervi xx, Luis xx, Fernandes xx, Seferovic xx, Felix xx
Yedekler: Mile Svilar, Corchia, Rafa Silva, Appelt, Zivkovic, Samaris, Goncalves
Teknik Direktör: Bruno Lage
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Donk xx, Ndiaye xx, Belhanda xx, Feghouli xx, Onyekuru xx, Diagne xx
Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Emre Akbaba, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Sinan Gümüş, Yunus Akgün
Teknik Direktör: Fatih Terim
Sarı kart: Marcao (Galatasaray)
Kaynak: İHA
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