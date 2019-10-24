UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Braga: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlıyor.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sol kanattan Caner'in ortasında ceza sahası içinde Güven'in kafa vuruşunda top savunmadan Boyd'un önüne sekti. Boyd'un aşırtma vuruşu direkten oyun alanı içine döndü.
9. dakikada Güven'in ceza sahası içine girip çevirdiği topla buluşan Rebocho'nun şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.
28. dakikada sağ kanatta topla buluşan Galeno'nun yerden ortasında ceza sahası içinde Ricardo Horta'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
38. dakikada Oğuzhan'ın hatalı pasında topla buluşan Paulinho'nun ceza sahası içine bıraktığı topla buluşan Galeno'nun şutunu Karius kurtardı. Kariustan dönen topu Horta ağlara gönderdi. 0-1
44. dakikada Ljajic'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top direğe çarpıp auta çıktı.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Jose Hernandez xx, Teodoro Magan xx, Raul Martinez xx
Beşiktaş: Karius xx, Rebocho xx, Roco xx, Vida xx, Necip xx, Elneny xx, Oğuzhan xx, Ljajic xx, Caner xx, Boyd xx, Güven xx
Yedekler: Utku, Umut, Erdoğan, Atiba, Lens, Kartal, Erdem
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Braga: Matheus xx, Sequeira xx, Santos xx, Andre Horta xx, Novais, Paulinho xx, Ricardo Horta xx, Viana xx, Esgaio xx, Palhinha xx, Galeno xx
Yedekler: Eduardo, Wilson Eduardo, Agbo, Diogo Viana, Wallace, Fonte, Francisco
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Gol: Ricardo Horta (dk. 38) (Braga)
Sarı kartlar: Sequeira (Braga), Roco (Beşiktaş)
Kaynak: İHA
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