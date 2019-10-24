UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 1 - Braga: 2 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş, Portekiz ekibi Braga'yı ağırladı.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş, Portekiz ekibi Braga'yı ağırladı. Konuk takım sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza sahasına atılan uzun topta buluşan Galeno'nun şutu direkten oyun alanı içine döndü.
53. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Novais'in şutunu Karius kornere çeldi.
70. dakikada Caner'in sol taraftan ortasında ceza sahasında Umut'un kafa vuruşunda ağlarla buluştu. 1-1
72. dakikada Caner'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ljajic, Palhinha'nın müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem Jose Hernandez penaltı noktasını gösterdi.
74. dakikada beyaz noktanın başına Ljajic'in şutunda top direğe çarparak auta çıktı.
77. dakikada Paulinho'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Wilson Eduardo'nun şutunu kaleci Karius oyun alanı içine çeldi.
80. dakikada sağ kanatta hızlı atağa çıkan Galeno'nun ceza sahası içine yerden verdiği pasta topla buluşan Wilson Eduardo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Jose Hernandez xx, Teodoro Magan xx, Raul Martinez xx
Beşiktaş: Karius xx, Rebocho xx, Roco xx, Vida xx, Necip x (Umut dk. 67 xxx), Elneny xx, Oğuzhan x (Kartal dk. 61 x), Ljajic xx, Caner x, Boyd x (Erdem dk. 84 ?), Güven xx
Yedekler: Utku, Erdoğan, Atiba, Lens
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Braga: Matheus xx, Sequeira xx, Santos xx, Andre Horta xx (Wilson Eduardo dk. 75 xxx), Novais xx (Agbo dk. 75 x), Paulinho xx (Fonte dk. 83 ?), Ricardo Horta xx, Viana xx, Esgaio xx, Palhinha xx, Galeno xxx
Yedekler: Eduardo, Diogo Viana, Wallace, Francisco
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Goller: Ricardo Horta (dk. 38), Wilson Eduardo (dk. 80) (Braga), Umut (dk. 70) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Sequeira, Esgaio, Eduardo, Agbo (Braga), Roco, Boyd (Beşiktaş)
Kaynak: İHA
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