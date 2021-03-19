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  3. UEFA Avrupa Ligi böyle faul görülmedi! Kalecinin yüzünü paramparça oldu

UEFA Avrupa Ligi böyle faul görülmedi! Kalecinin yüzünü paramparça oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finaldeki Rangers - Slavia Prag maçında Rangers takımında oynayan Kemar Roofe'nin 61. dakikada Slavia Prag kalecisi Kolar'ın yüzüne attığı tekmeye herkes tarafından büyük tepki geldi. Yaptığı hareketten ötürü Roofe, kırmızı kart görürken o korkunç anlar ise kameraya böyle kaydedildi.

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19 Mart 2021 Cuma 10:35
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