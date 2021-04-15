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UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final heyecanı: Roma- Ajax kozlarını paylaşacak

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final rövanş maçında Roma ile Ajax yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Peki Roma- Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Roma - AJax muhtemel ilk 11...

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final heyecanı: Roma- Ajax kozlarını paylaşacak

UEFA  Avrupa Liginde çeyrek final heyecanı bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Bu kapsamda ilk maçta rakibini deplasmanda 2-1'lik skorla geçen Roma, Ajax'ı konuk edecek.

ROMA - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma ile Ajax arasında oynanacak zorlu mücadele 15 Nisan Perşembe günü oynanacak. Roma Olimpiyat Stadyumundaki zorlu maç Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Roma - Ajax maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını ise Gary Beswick  ve Adam Nunn  yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise David Coote, VAR hakemi Stuart Attwell, AVAR hakemi ise Paul Tierney olacak.

ROMA - AJAX MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Roma'nın muhtemel ilk 11'i: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Pedro; Džeko

Ajax'ın muhtemel ilk 11'i: Stekelenburg; Klaiber, Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadić, Neres

Kaynak: UEFA

Tayfun Altuntaş
Editör
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