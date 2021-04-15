UEFA Avrupa Liginde çeyrek final heyecanı bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Bu kapsamda ilk maçta rakibini deplasmanda 2-1'lik skorla geçen Roma, Ajax'ı konuk edecek.

ROMA - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma ile Ajax arasında oynanacak zorlu mücadele 15 Nisan Perşembe günü oynanacak. Roma Olimpiyat Stadyumundaki zorlu maç Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Roma - Ajax maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise David Coote, VAR hakemi Stuart Attwell, AVAR hakemi ise Paul Tierney olacak.

ROMA - AJAX MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Roma'nın muhtemel ilk 11'i: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Pedro; Džeko

Ajax'ın muhtemel ilk 11'i: Stekelenburg; Klaiber, Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadić, Neres

Kaynak: UEFA