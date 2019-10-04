UEFA Avrupa Ligi Dudelange - Karabağ maçında skandal

Azerbaycan ekibi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi'nin A Grubu ikinci haftasında Dudelange'e konuk oldu. Lüksemburg'ta oynanan karşılaşmanın 33. dakikasında stadın üstünde drone ile Ermenistan bayrağı açıldı. Karabağlı oyuncular bayrağı drone'u düşürmeye çalıştı ve karşılaşmaya ara verildi.

Karşılaşma 35. dakikada tekrar başladı ve Karabağ 37. dakikada skoru 3-0'a getirdi, maçın sonunda ise rakibini deplasmanda 4-1 mağlup etmeyi başardı.