UEFA Avrupa Ligi: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Partizan: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Sırp ekibi Partizan ile karşılaşıyor.
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Sırp ekibi Partizan ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada savunma arkasına gönderilen uzun topta kaleci Stojkovic'in açıldığını gören Jahovic, kafayla aşırttı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
30. dakikada Gökhan'ın pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Bifouma'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
45+3. dakikada Partizan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Sadiq'in kafa vuruşunda kaleci Farnolle iki hamlede topu kontrol etti.
Stat: Malatya
Hakemler: Christopher Kavanagh xx, Daniel Cook xx, Neil Davies xx
E. Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Mina xx, Mustafa Akbaş xx, Erkan xx, Issam x (Rahman dk. 9 x), Murat Yıldırım xx, Chaalali xx, Guilherme xx, Gökhan Töre xx, Bifouma xx, Jahovic xx
Yedekler: Ufuk, Robin, Eren, Hadebe, Donald, Fofana
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Partizan: Stojkovıc xx, Pavlovic xx, Ostojic xx, Miletic xx, Urosevic xx, Scekic xx, Zdjelar xx, Tosic xx, Asano xx Sadiq xx, Soumah xx,
Yedekler: Stevanovic, Vujacic, Pavlovic, Brezancic, Ozegovic, Filip Stevanovic, Lutovac
Teknik Direktör: Savo Milosevic
Gol: Jahovic (dk. 7) (E. Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Mustafa Akbaş, Chaalali (E. Yeni Malatyaspor)
Kaynak: İHA
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